Si sono lasciati diverso tempo fa, ma per amore dei figli sembrano più affiatati che mai. Parliamo di Ambra Angiolini e Francesco Renga che farebbero di tutto per Jolanda e Leonardo. Così, per il compleanno del figlio di Ambra Angiolini e Francesco Renga, sono state dolcissime le dediche di entrambi. Il ragazzo ha appena compiuto 16 anni e l’attrice e il cantautore hanno deciso di celebrare il momento con un della parole meravigliose, condivise con tutti sui social.

Dolcissima la dedica per il compleanno del figlio di Ambra Angiolini e Francesco Renga: “Grazie a te il mio cuore conosce la grammatica dell’amore – scrive l’ex volto di Non è la Rai – congiuntivo compreso. Da quando siete nati tu e Iolanda anche i tramonti si chiamano albe …. buon 16esimo Leo”. La didascalia arriva a corredo di un carosello di immagini meravigliose che Ambra ha scelto proprio l’occasione. C’è anche un breve filmato che mostra il festeggiato da piccolo mentre scambia delle battute in napoletano con la sorella, oggi 18enne.





Compleanno del figlio di Ambra Angiolini e Francesco Renga: le dediche dolcissime

“Bonus muso24h causa figura di m provocata da auguri pubblici di madre”, scrive la conduttrice dell’appena passato concertone del Primo Maggio. E naturalmente non potevano mancare gli auguri del papà per il compleanno del figlio di Ambra Angiolini e Francesco Renga: “Mezzanotte… ieri”.

E ancora: “Auguri amore… 16 anni, lo so che dico sempre le stesse cose, ma non mi sembra neanche vero! Era ieri… un bimbo tra le mie braccia. Adesso faccio fatica ad abbracciarti (perché non vuoi) ed io sono diventato come mio padre. Si chiama vita, credo…. Che la tua sia meravigliosa, sempre!”. Parole dolcissime del grande cantante e autore, anch’esse condivise sui social.

Un questo caso la dedica arriva sotto il video della sorpresa pensata per Leonardo allo scoccare della mezzanotte. Si tratta di una torta con tanto di candeline e la foto di lui bambino con il pass per il concerto del suo papà. “Quanto eri piccolo… E ora sei grande” dice nell’attesa il cantante

“È l’ultima”. Isola dei famosi, c’è una grossa novità per Ilary Blasi e i naufraghi: cambia tutto