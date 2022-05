“È l’ultima”. Isola dei famosi, c’è una grossa novità per Ilary Blasi e i naufraghi: cambia tutto

Ilary Blasi, cambiamento in vista per l’Isola dei Famosi. L’eliminazione di un altro naufrago dall’Isola più gettonata, ma non solo. A sorpresa l’ultima notizia fa raddrizzare le antenne dei più affezionati al programma. Infatti a partire dalla prossima settimana il reality sembra andare incontro a un cambiamento.

Come riportato sul portale TvBlog pare che Ilary Blasi sia pronta ad annunciare un cambiamento nella programmazione che tornerà alla sua formula classica di un solo appuntamento settimanale, quello del lunedì. Ma la notizia non arriva da sola. E infatti l’Isola sembra avere tutte le intenzioni di andare anche incontro a uno slittamento di oltre un mese. La finale si terrà a Milano il prossimo 27 giugno.





E se da un lato il pubblico assisterà presto all’eliminazione di un naufrago, dall’altro vedrà anche l’ingresso di 3 nuove naufraghe. Insomma, puntata densa quella del 6 maggio. E a proposito di eliminazioni ecco il risultato dei sondaggi. Tre sono i nomi a rischio. Ecco le previsioni.

Per l’Isola dei Famosi è giunto il momento di annunciare il triste responso. La puntata del 6 maggio, la quattordicesima per l’esattezza, mandrà a casa uno dei tre concorrenti a rischio. E in vista del verdetto, qualche notizia sembra trapelare in rete tra i sondaggi online. Gli italiani hanno risposto alla domanda: “Chi vuoi salvare?”.

Infatti stando a quanto riportato dal sito Reality House, il marito di Laura Maddaloni ha ottenuto solo il 13% di consensi raggiungendo il favore di 102 persone. Al primo posto, invece, c’è Nicolas, che si accinge a superare il 50% di consensi, mentre Nick il 38%.

Ma messo un attimo da parte l’eliminazione in vista a sfavore di un naufrago tra tre dell’Isola, stando alle ultime vicende, si apprende anche un riavvicinamento tra Beatriz e Roger. Argomento che potrebbe anche essere toccato in puntata alla luce dell’approdo sull’Isola dell’ex fidanzata come ospite da un lato e il trasferimento di Estefania Bernal su Playa Sgamada.

