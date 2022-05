Quante volte fa sesso Aurora Ramazzotti a settimana? È la diretta interessata a raccontarlo. Il suo rapporto con Goffredo Cerza sembra più solido che mai. E il loro segreto, forse, è proprio quello che nascondono sotto le coperte. È proprio la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti a dirlo a chiare lettere. Lo ha fatto durante l’ultima puntata de Le Iene in un’intervista con altre coppie vip. Il servizio per rispondere all’insolita clausola emersa dal contratto prematrimoniale tra J Lo e Ben Affleck.

Quella secondo cui la cantante chiederebbe all’attore di fare l’amore almeno quattro volte a settimana. Nessuno sa con certezza se si tratti di una mossa pubblicitaria o semplicemente di un fatto divertente (o di una clausola vera e propria). Fatto sta che Stefano Corti, inviato delle Iene, interroga sull’intimità Aurora e Goffredo, così come tante altre coppie dello spettacolo. “Lei ha paura che lui non la soddisfi”, precisa la 25enne figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, in merito a Jennifer. Ma insomma, quante volte fa sesso Aurora Ramazzotti a settimana?





Quante volte fa sesso Aurora Ramazzotti a settimana? La confessione hot

È lei stesso a confessarlo: cinque volte a settimana (attirandosi lo sguardo stupito di Goffredo). Ma non è finita qua, perché la giovane showgirl racconta dettagli sul posto più strano in cui hanno fatto l’amore. Aurora Ramazzotti risponde senza filtri: “Non c’è perché noi sco*iamo solo a letto”. Goffredo la contraddice: “Non è vero, c’è: a Bali nella Jacuzzi”.

Poi un’altra domanda: “Quanto dura il sesso Aurora Ramazzotti?”. I due sottolineano poi che il rapporto dura circa dieci minuti: “Chi dice mezz’ora si fa del male da solo”, dice lei, asserendo che andare oltre sarebbe una tortura. Posizioni preferite? Cerza dice: “Novanta”, Aurora: “Io sopra”. A quel punto le cose si fanno ancora più piccanti e si parla di lunghezze.

“L’hai fatto molto più grande”, indicando la lunghezza vera con le dita. Goffredo sa, inoltre, esattamente quando Aurora l’ha fatto da sola, ovvero quando si è dedicata all’autoerotismo. “Giovedì, lei lascia le tracce…”, dichiara. E la ragazza ammette: “Mi dimentico il ‘dil…’ sul comodino sicuramente”. E, in merito a quelle volte in cui Goffredo fa cilecca, Aurora dice di arrabbiarsi molto, se succede. Hai capito!

“Tutto falso”. Anna Tatangelo e Livio Cori, la clamorosa smentita del rapper cambia ogni cosa