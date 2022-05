“Tutto falso”. Anna Tatangelo e Livio Cori, la clamorosa smentita del rapper cambia ogni cosa

Pochi giorni dopo l’addio tra Anna Tatangelo e Livio Cori ecco che arrivano nuove dichiarazioni sui motivi. A farle è proprio il rapper campano 32enne. Subito dopo la fine a fornire le prime indiscrezioni era stato il settimanale Chi. Stando a quanto riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, pare che Livio Cori abbia tradito Anna Tatangelo. Non è dato sapere con quale donna, ma ‘Chi’ ne era certo. Una volta che lei aveva scoperto questo tradimento, avrebbe deciso di porre fine immediatamente alla storia d’amore.



Ma non era stata la sola versione. C’era stata anche quella data dal settimanale Oggi. “Livio Cori sostiene che ‘il nome della Tatangelo è pesante’. Lo fa sapere attraverso il suo staff. – si legge sulla versione online del settimanale – Che lamenta di come lei sia già famosa, mentre lui debba ancora trovare la sua strada”.





Anna Tatangelo e Livio Cori, arriva la smentita del rapper



“E farlo all’ombra dell’ingombrante Anna Tatangelo non è facile. Questo, dunque, sarebbe il vero motivo dell’addio: in attesa di conferme o smentite, naturalmente”. Ora sulla fine della love stori tra Anna Tatangelo e Livio Cori interviene lui attraverso alcune Instagram Stories. “Ci tenevo a dirvi una cosa al volo: non ho rilasciato nessuna intervista”.



“Tutto quello che leggete in giro è falso”, ha poi proseguito il 32enne, negando il suo coinvolgimento sulla nota diffusa dal magazine diretto da Oggi. Sulla questione è intervenuta anche un’amica di Anna che a Novella 2000 ha rivelato come la separazione da D’Alessio avrebbe influito negativamente sulla vita privata e professionale di Anna Tatangelo.



“Che errore lasciare Gigi, sia da un punto di vista sentimentale (hanno un figlio) sia da un punto di vista professionale (lei con lui lavorava benissimo)”. Anna per ora non commenta. Certo è che Gigi sembra averci messo definitivamente una pietra sopra. Il 24 gennaio del 2022 è infatti venuto alla luce il quinto figlio di Gigi D’Alessio e lui lo aveva annunciato tra mille sorrisi.

