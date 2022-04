Nei giorni scorsi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della fine della relazione tra Anna Tatangelo e Livio Cori. I due cantanti si erano fidanzati circa un anno fa e niente faceva presupporre che potesse essere imminente la loro separazione. invece il settimanale ‘Chi’ ha poi fatto sapere: “ESCLUSIVO: SOLO SU CHI. È finita la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori I due avevano ufficializzato da poco la loro relazione, che durava da oltre un anno”. E ora sono usciti i dettagli.

Dopo che è stato svelato l’addio tra Anna Tatangelo e Livio Cori, lei per distrarsi ha deciso di andare in un locale rinominato di Milano insieme all’amico e personal stylist, Andrea Amara. Ma pare ci fosse anche l’ex gieffina Dayane Mello. Il suo personal stylist ha scritto: “Anna è tornata” in inglese e le hanno quindi permesso di divertirsi senza pensare alle cose negative. Stando a quanto emerso, hanno consumato dell’ottimo cibo argentino e hanno bevuto dei calici di vino.





Anna Tatangelo e Livio Cori, perché è finita la relazione

Una conferma dell’addio tra Anna Tatangelo e Livio Cori è giunta, osservando attentamente il profilo ufficiale dell’ex di Gigi D’Alessio. Infatti, non ci sono più le immagini di coppia che invece prima erano presenti. Ora, invece, come detto il settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini si è spinto oltre e ha anche appreso in esclusiva le motivazioni che hanno indotto lei a mollarlo. E le ragioni alla base della rottura totale non sarebbero di poco conto, anche se ovviamente mancano le dichiarazioni ufficiali.

Stando a quanto emerso in queste ore, pare che Livio Cori abbia tradito Anna Tatangelo. Non è dato sapere con quale donna, ma ‘Chi’ ne è certo. Una volta che lei ha scoperto questo tradimento, avrebbe deciso di porre fine immediatamente alla storia d’amore. Non è ancora possibile accertare con certezza che sia davvero questa la ragione ufficiale, quindi non resta che attendere eventuali affermazioni di uno dei diretti interessati. Nei prossimi giorni si potrebbe sapere qualcosa in più.

Livio Cori, nato a Napoli nel 1990, è un rapper e attore. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è stata nota unicamente la sua relazione con Anna Tatangelo. Ha iniziato a scrivere canzoni, quando aveva appena 15 anni e nel 2017 si era paventata la possibilità che potesse essere Liberato. Poi nel 2019 ha preso parte al Festival di Sanremo insieme al grande cantante Nino D’Angelo con la canzone ‘Un’altra luce’.

