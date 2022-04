Qualche settimana fa Anna Tatangelo aveva ufficializzato la storia d’amore con Livio Cori. Da tempo i due si frequentavano e stavano insieme, ma mai erano usciti in questo modo allo scoperto. La cantante ha voluto condividere sui social la gioia di un sentimento che ha tutte le caratteristiche per dirsi amore. “Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso siamo”, recita la didascalia pubblicata nello stesso istante dalla cantante e dal compagno sui rispettivi account Instagram, a corredo di due foto di coppia dove la felicità traspare da sguardi e sorrisi.

In meno di un’ora circa 50mila sono stati i follower di entrambi che hanno espresso il loro apprezzamento, lasciando il loro cuore al post che ufficializza un legame raccontato con poche parole ma grande entusiasmo. Dopo la separazione da Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha ritrovato l’amore e l’equilibrio grazie a Livio Cori. È “una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buon umore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita” ha raccontato Anna Tatangelo, spiegando di aver temporeggiato nel presentarlo al figlio Andrea, 12 anni, nato dalla relazione con l’ex compagno.





Anna Tatangelo, “storia finita” con il fidanzato Livio Cori

A Gente Anna Tatangelo ha spiegato che la storia con Livio Cori è stata fondamentale per voltare pagina e tornare a credere nell’amore. Inoltre la cantante ha rivelato di aver fatto anche un percorso di psicoterapia: “Mia ha aiutato a concentrarmi su me stessa e su ciò che mi fa stare bene. Sembra una frase fatta, ma riuscire a farlo davvero è difficile. Ed è lì che poi trovi la forza per rinascere”.

Ora le cose sembrano essere cambiate all’improvviso. Stando a quanto pubblicato dal settimanale Chi sul profilo Instagram ufficiale Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati. “ESCLUSIVO: SOLO SU CHI 💥 È finita la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori💔- I due avevano ufficializzato da poco la loro relazione, che durava da oltre un anno”, si legge.

La rottura, su cui Chi Magazine non ha alcun dubbio, si è consumata dopo circa un anno d’amore. La cantante di Sora e l’attore campano, per molti mesi, hanno preferito non ufficializzare il legame anche se si stessero frequentando da tempo. Alla fine, però, sono usciti allo scoperto. Soprattutto sui social, di recente, non hanno fatto mancare dolci dediche e post tenerissimi. Tutto faceva credere che la storia fosse solida e potesse andare avanti. E, invece, stando a quanto scrive Chi, tutto è crollato all’improvviso.

