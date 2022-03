“Ora lo siamo!”. Anna Tatangelo e Livio Cori, una foto di coppia per l’annuncio più bello

Anna Tatangelo e Livio Cori fanno coppia da diversi mesi ma sono sempre stati molto riservati e anche sui social non hanno mai ufficializzato la storia d’amore. “Innamorata è un parolone, però sto bene. Posso solamente dire che sto bene. Me la voglio vivere con calma, questa cosa che sto vivendo. Non smentisco e non confermo”, aveva dichiarato non troppo tempo fa a Verissimo.

Dopo una lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio, nel marzo del 2020 i due avevano fatto sapere che la relazione era finita. “Gigi e io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti” aveva scritto Anna Tatangelo sui social, seguita dall’ormai ex marito.





Anna Tatangelo e Livio Cori ufficializzano il fidanzamento

Dopo la fine della relazione, dalla quale è nato Andrea, Gigi D’Alessio ha ritrovato l’amore grazie all’attuale compagna e madre del suo quinto figlio, Francesco, nato a gennaio. Anna Tatangelo ha cercato di mantenere il massimo riserbo e di non parlare mai della sua situazione sentimentale, ma in tanti avevano già capito che nel cuore della cantante c’era un’altra persona.

Dopo le tantissime voci Anna Tatangelo ha pubblicato alcuni scatti sui social, ma solo oggi è arrivata l’ufficialità della relazione con Livio Cori sui social con un post condiviso da entrambi: “Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso ‘siamo’”, si legge nella didascalia del post pubblicato su Instagram.

A corredo del post due foto di coppia dove Anna Tatangelo e Livio Cori, anche lui cantante, sorridono felici. In pochissimo tempo la foto ha fatto boom di like e commenti, tra questi anche personaggi famosi come Elisabetta Gregoraci ed Elettra Lamborghini. Livio Cori è un cantante e attore napoletano; è nato nel 1990, è stato nel cast di Gomorra e nel 2019 ha partecipato al Festival di Sanremo con Nino D’Angelo.

