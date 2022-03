Anna Tatangelo festeggia il compleanno di papà Dante. Oggi, venerdì 18 marzo, è una giornata speciale in casa della famosa cantante. Sul suo profilo Instagram la 35enne ciociara, è nata infatti in provincia di Frosinone a Sora, ha pubblicato alcune bellissime foto con il suo papà. Entrambi sono felici e sorridenti. Ma per lei ci sono stati, ovviamente, anche momenti difficili nella sua vita fatta di tanti successi professionali. La sua vita sentimentale, ad esempio, è stata caratterizzata dalla lunga relazione con Gigi D’Alessio. Poi tutto è finito e il suo cuore è stato rapito dal rapper Livio Cori.

Alla rivista “Gente” Anna Tatangelo ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni che sanno tanto di bilancio. Oltre alla carriera musicale Anna ha intrapreso con coraggio e ottimi risultati anche quella televisiva. Recentemente ha diretto in solitaria “Scene da un matrimonio” che è stato riconfermato per la seconda stagione. E verrà trasmesso, oltre che il sabato, anche la domenica al posto di Amici di Maria De Filippi che invece per il Serale andrà in onda nel prime time di sabato.

Dicevamo delle delusioni e delle difficoltà che tutti, anche chi è all’apice del successo, vivono quasi quotidianamente. Anna Tatangelo, ad esempio, c’è rimasta male per i dubbi di Davide Mengacci che ha condotto il programma prima di lei: “Si era detto titubante – ha ammesso la cantante e conduttrice – mi è dispiaciuto”.





Anna Tatangelo ha poi affrontato l’argomento dell’indipendenza economica: “La stabilità economica? Anche quella è fondamentale se vuoi fare un cambiamento. Io l’ho fatto. Mi sono comprata la mia casa. E dico grazie ogni volta che ci entro perché è un qualcosa che mi sono fatta io, da sola”. Prima, però, è stato necessario ricomporre i pezzi di una vita che, dopo la separazione da Gigi D’Alessio, rischiava di andare in frantumi.

La cantante ha affrontato il trauma grazie alla psicoterapia: “Mi ha aiutato a concentrarmi su me stessa e su ciò che mi fa stare bene. Sembra una frase fatta, ma riuscire a farlo è davvero difficile. Ed è lì che poi trovi la forza per rinascere”. E oggi, effettivamente, Gigi D’Alessio sembra davvero un ricordo anche se i due, lo ricordiamo, hanno avuto anche un figlio, Andrea. Inoltre 14 anni di vita insieme non si possono certo cancellare. Ma ripartire, proprio come ha fatto Anna da un lato e Gigi dall’altra è possibile.