Eliminato Isola 20 maggio. Venerdì 20 maggio è andata in onda un altro appuntamento con l’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi e con opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Nel corso della puntata i naufraghi hanno formato due schieramenti: uno a favore e l’altro contro Guendalina Tavassi, che si sono sfidate per la dispensa di cibo.

Eliminato Isola 20 maggio – A vincere è stata la squadra contro l’influencer ed ex volto del Grande Fratello, formata solamente da Estefania, Lory, Marco Cucolo e Gennaro. È stato anche il momento dell’emozionante incontro tra Blind la fidanzata Greta, sbarcata in Honduras per riabbracciarlo e “per dargli forza (…) Se lo merita, è forte”, ha detto la giovane dopo aver riabbracciato e baciato il fidanzato.





Eliminato Isola 20 maggio: Mercedesz va a Isola Sgamada

Al televoto della nuova puntata dell’Isola dei Famosi vanno Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis. I due naufraghi sono finiti in nomination e durante la puntata andata in onda il 20 maggio si è scoperto il verdetto del televoto annunciato la scorsa puntata dalla conduttrice Ilary Blasi. Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis, che in questi giorni di convivenza non hanno nascosto la reciproca antipatia, sono stati chiamati dalla conduttrice per l’annuncio del verdetto.

Eliminato Isola 20 maggio – A perdere il televoto, che questa volta prevedeva la scelta del ‘chi vuoi salvare’, è stata la figlia di Eva Henger. La ragazza ha abbandonato Playa Rinovada e si è spostata su Playa Sgamadissima, la spiaggia dove il destino dei naufraghi rimane in sospeso fino a contrordine. Prima di abbandonare l’isola, Mercedesz Henger ha lasciato il suo bacio di Giuda.

Menomale che Mercedes e stata eliminata un problema in meno per Edoardo #isola — Erika Lerma (@Erikamdlerma) May 21, 2022

Come prevedibile Mercedesz Henger ha scelto l’attore Nicolas Vaporidis: “Secondo me Nicolas è uno stratega, molto di più di altre persone qua dentro. Pesantissimo stratega e anche un po’ noiosetto”, ha detto dopo l’annuncio del verdetto. Mercedesz ha raggiunto la nuova playa, dove questa settimana non vengono aperti nuovi televoti.

