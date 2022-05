All’Isola dei Famosi un medico specializzato. Questa è l’ultima clamorosa indiscrezione su ciò che avverrebbe in Honduras. Ovviamente non ci sono conferme ufficiali da parte della produzione, ma una persona ben informata ha sganciato una vera e propria bomba, che è diventata virale sul web. Se confermato, sarebbe qualcosa di veramente incredibile e inaspettato, anche se allo stato attuale non è possibile dire con esattezza se tutto questo si stia davvero verificando.

Prima di parlarvi di questo medico specializzato all’Isola dei Famosi, nelle scorse ore è arrivata la critica di Lory Del Santo ad Alessandro Iannoni: “I numeri fanno la differenza, io non vedo l’ora che arrivi quel giorno così si spezza questa cosa qua. Io sarei andata in Nomination senza immunità, perché Alessandro mi avrebbe votato senza motivazioni. Hai visto che io ho mai avuto un problema con lui? Non parla, si mette lì, mangia quando sua madre gli dà da mangiare. È una brava persona, anche disponibile, ma non l’ho mai sentito fare un discorso”.





All’Isola dei Famosi un medico chirurgo estetico? La voce bomba

Questo quanto affermato sul medico specializzato all’Isola dei Famosi: “Qualcosa è cambiato a L’Isola. Qualcuno è stato appena riempito come un maialino. Abbiamo capito che qui a L’Isola vanno anche i medici estetici o chirurghi plastici. Qualcuno dei miei colleghi ha accettato di andare. Ancora lei, Carmen Di Pietro, Isola dei Famosi, anzi L’Isola dei rifatti all’Isola, questo è. Io ci tengo a dire a tutti che per me lei è cambiata da una settimana a questa parte. Le vedo gli zigomi più gonfi e soprattutto il botulino appena fatto”.

A parlare Dvona Ancona, medico chirurgo estetico che ha preso parte ad alcune trasmissioni Mediaset: “Quindi vuol dire che qualcuno passando a L’Isola dei Famosi, come se fosse un posto dietro l’angolo, le ha fatto tutti i trattamenti. Secondo voi è vero? per me sì. Lei è stata rifatta una settimana fa, perché prima aveva la faccia diversa. Adesso è tutta rimpolpata. Carmen ha qualcuno che è andato lì e ha rifatto lei e anche degli altri. Non da tre, ma un medico l’ha rifatta da una settimana”.

Infine, Dvora Ancona ha aggiunto sui concorrenti dell’Isola dei Famosi: “Ci risiamo, ma che Isola dei Famosi è? Tutti vanno lì e poi cambiano all’improvviso. Una settimana fa Lory Del Santo era screpolata e magra e adesso è un fiore? Guardate come è riempita in faccia. Anche lei come la Di Pietro e come altri sono stati ripassati a L’Isola. Quindi vuol dire che esattamente una settimana fa qualche medico chirurgo è atterrato sull’isola ed ha rimesso a posto la loro faccia. Ne ho quasi la certezza e per voi? La prossima volta ci vado anche io tanto se mi posso fare ne iniezioni e magnare”.

“Rosica Roger…”. Estefania, l’ultima mossa all’Isola è contro ‘l’ex’ ma se ne accorgono tutti