“Rosica Roger…”. Estefania, l’ultima mossa all’Isola è contro ‘l’ex’ ma se ne accorgono tutti

Estefania e Gennaio insieme all’Isola dei famosi. Dopo la storia con Roger, la modella ha puntato gli occhi su uno dei nuovi naufraghi sbarcati in Honduras. Alcuni giorni Roger ha addirittura puntato il dito contro la modella, dicendo di aver finto.

“Guardate vi dico che lei è stata la prima che mi ha detto di nascosto ‘dai giochiamo su questa cosa di un amore tra me e te’. Lei mi ha proprio detto di giocare che magari piaceva al pubblico questa situazione. Tanto che io ho accettato e ho detto ‘sì va bene’. Poi piano, piano mi è piaciuta davvero. Io le raccontavo tutto di me, lei invece non mi diceva nulla”, aveva detto Roger.





Estefania e Gennaio insieme all’Isola dei famosi – Nelle ultime ore si sarebbe avvicinata ad uno dei nuovi naufraghi appena sbarcati in Honduras, Gennaro Auletto. “Sono single ora e sono con la coscienza pulita, felice della mia scelta”, ha commentato la modella argentina. Il modello napoletano confidato a Guendalina Tavassi di non essere affatto indifferente: “Sì certo mi piace è una bella ragazza. Se dovessi provarci palesemente lei non mi direbbe di no, non riceverei il palo credo”.

Estefania ha anche ipotizzato la reazione che potrebbe avere Roger ad un’ipotetica storia con il modello napoletano: “Se mio mi fidanzo con Gennaro secondo me a Roger interessa eccome e non sarebbe indifferente. Lui non potrebbe dire nulla ma farebbe la vittima per andare in finale. Tutto può cambiare e succedere da un giorno all’altro”.

Il confronto tra Estefania e Roger si trasforma subito in una nuova discussione. La Naufraga ribadisce le accuse e chiude definitivamente con il modello. Come proseguirà la loro avventura sull’’#Isola? 🏝 pic.twitter.com/SQ4SbHOMpZ — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 20, 2022

Estefania e Gennaio insieme all’Isola dei famosi – Contro Estefania si sono scagliati i fratelli Tavassi. “Ecco i protagonisti del triangolo delle Honduras. È tutto calcolato questo da lei: proprio prima che rientra Roger si sta sbrigando prima che rientri…”, ha detto senza troppi giri di parole Guendalina Tavassi. Dello stesso avviso il fratello Edoardo: “Basta fare comunella con chi sai che dice caz*ate. Estefania fa così dall’inizio del gioco. Voleva fare la storia finta con Roger, fa finta di essere amica tua e fa finta di essere amica di quella”.

