“Mi hai tradito”. Marco Cucolo, mai così arrabbiato all’Isola: il gesto che proprio non si aspettava

Durante la puntata dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi di luendì 9 maggio, i due leader – Roger Balduino e Guendalina Tavassi – hanno scelto di comune accordo di mandare direttamente in nomination Marco Cucolo. Il fidanzato di Lory del Santo in un confronto con il modello brasiliano gli ha esternato tutta la sua delusione: “Volevo chiarire questa cosa, quando hai votato Lory mi sono sentito due volte tradito sia come amico che come gruppo, hai detto che io mi sono comportato male nei tuoi confronti, le nomination le ho sempre prese con il sorriso e con la gioia”.

Nel daytime de L’Isola dei Famosi, che solitamente va in onda su Canale 5 di pomeriggio dopo la puntata di Uomini e Donne, c’è stato un faccia a faccia tra due Marco Cucolo e Roger Balduino. Il compagno di Lory Del Santo ha iniziato a mettere in discussione il rapporto instaurato con Roger Balduino, per averlo mandato in nomination con Guendalina Tavassi dopo essere diventato ancora una volta leader.





Marco Cucolo Isola dei Famosi Roger Balduino: “Sono deluso da te”

Il 30enne napoletano dopo aver spiegato al modello brasiliano il motivo per cui è rimasto deluso da lui, ha continuato a sfogarsi affermando: “Mi ha ferito di più il fatto che ha tradito la nostra amicizia e il nostro gruppo”. Roger Balduino ha giustificato la sua scelta di mettere il suo compagno di gioco al televoto contro la compagna, Edoardo Tavassi e Maria Laura De Vitis ribadendo di aver visto un atteggiamento diverso nei suoi confronti: “Da venerdì fino a ieri tu sei cambiato con me, l’hai presa male”.

Quindi è stato subito interrotto da Marco Cucolo: “Dovevi votare quelli dell’altro gruppo, loro ti hanno fatto uscire la tua fidanzata, non sono stato io”. Il brasiliano ha cosìconcluso il suo discorso: “Qua i giochi cambiano, magari per te no, io la penso in un altro modo, se non hai capito bene mi dispiace, i gruppi qua sono solo per mangiare, io non faccio parte di nessun gruppo“. La risposta di Marco Cucolo è stata: “L’importante era saperlo, visto che non lo sapeva nessuno, comunque va bene così dai”.

Intanto nelle scorse ore Estefania Bernal, dopo aver ascoltato il parere di Laura Maddaloni sul modello brasiliano, ha ribadito di essere delusa dallo stesso ammettendo di avere dei dubbi: “Forse adesso è un altro, dalle scelte che ha fatto”, venendo interrotta subito dalla judoka che ha sottolineato: “Vuole arrivare più lontano possibile”. Quindi la modellaargentina ha aggiunto: “Ha nominato Lory, ha fatto tutto, è giusta con il cibo e diretta”.

