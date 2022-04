Indubbiamente due dei maggiori protagonisti di questa fase iniziale de ‘L’Isola dei Famosi’ sono Lory Del Santo e Marco Cucolo, che non sono solamente una coppia nel gioco ma anche nella vita di tutti i giorni. La loro relazione è vista con grande attenzione da parte del pubblico, che spesso e volentieri ha già assistito a qualche momento non certamente esaltante. E c’è chi è arrivato a pensare che entrambi stiano in un certo senso nascondendo la verità sul loro rapporto, adattandolo all’esperienza televisiva.

Di Lory Del Santo e Marco Cucolo si è parlato anche nelle scorse ore, con Jeremias Rodriguez che ha invitato il partner della showgirl a indirizzare la sua dolce metà sulla strada giusta. “Hai parlato? E non hai detto niente come sempre. È stata Lory a dirti questo? E tu Marco dille qualcosa alla tua fidanzata, che si deve comportare da persona normale, che continua a portare casini nel gruppo”. E staremo a vedere nella puntata del 7 aprile se ci saranno strascichi legati a questa discussione.





Isola dei Famosi, Lory Del Santo e Marco Cucolo fingono?

Stando a quanto rivelato da una persona vicinissima sia a Lory Del Santo che a Marco Cucolo, che non starebbero proprio esprimendo ciò che fanno nella loro quotidianità. Infatti al settimanale ‘Nuovo’, questa donna ha rivelato sulla coppia: “Nel privato la coppia è molto diversa da come appare in televisione. Lei lo fa sembrare quasi un bambolotto, ma c’è grande intesa tra di loro. Loro sono davvero una coppia consolidata”. E le dichiarazioni su Lory e Marco non si sono fermate qui.

A parlare a ‘Nuovo’ è stata la signora Lina, mamma di Marco Cucolo e quindi suocera di Lory Del Santo. La quale ha aggiunto: “Non si sarebbero mai trascinati per oltre nove anni un rapporto che non funziona. Sarei comunque molto contenta se si dovessero unire in matrimonio, ma sono decisioni loro. Se mio figlio sarà tentato da qualche naufraga? No, è serio e fedele”. Dunque, parole in maggioranza al miele da parte della donna, che però ha fatto intuire che il figlio e Lory si punzecchiano come non hanno mai fatto altre volte.

A ‘Le Iene’ Ilary Blasi scherzando con la nuova coppia di conduttori nel bel mezzo di una chiacchierata amichevole ha risposto alla domanda di Teo Mammucari diretta su Cicciolina e Gustavo. La risposta di Ilary ha fatto emergere un altro ‘scottante’ colpo di scena. “Ti posso dire una cosa? Non è Cicciolina quella che punta il papà… è Floriana! Floriana ha detto in un confessionale che le piace Gustavo e lo ha detto anche a me prima di partire. Le ho chiesto: ‘ma c’è qualcuno che ti piace?’ e lei ha risposto: ‘Sì, Gustavo Rodriguez’!”.

