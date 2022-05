“Ma avete visto la sua faccia?”. Carmen Di Pietro, qualcosa non torna: bufera sull’Isola dei Famosi

Nella puntata di venerdì l’Isola dei Famosi ha fatto il pieno di ascolti. Il reality guidato da Ilary Blasi ha battuto la finale di The Band su Rai1 condotto da Carlo Conti. L’Isola ha ottienuto 2.406.000 telespettatori con il 19.20% di share, mentre The Band si era fermata a 2.207.000 telespettatori con il 14.40% di share, un leggero aumento rispetto alla settimana precedente che però non è bastato a battere la concorrenza di Canale 5. Numeri, per entrambi, non altissimi dal momento che l’offerta tv è frammentata e la serata con temperature estive spinge ad uscire più che restare a casa.



Tante le emozioni che ha regalato il reality. Tra queste il confronto tra Edoardo Tavassi e il padre. “Tutte le cose che sono successe in passato sono perdonate, non ho nessun rancore, sono contento che stai facendo il padre dei miei fratelli in modo esemplare. Si riparte da zero con me, io perdono sempre”, ha detto Edoardo.

Carmen Di Pietro: età, altezza, peso, misure, figlio e figlia, ex mariti, nome vero





Carmen Di Pietro, ritocchi sull’Isola dei Famosi? Gli indizi



“Edoardo mi somiglia molto, è un po’ capobranco, un po’ giullare. Devo dire che mi assomiglia davvero tanto”. E infine il naufrago aveva raccontato qualche particolare sul suo passato: “Quando i miei genitori hanno divorziato, ho scelto di restare con mia madre e per anni mio padre è stato offeso per la mia scelta. Quando sono cresciuto, ho avuto modo di parlargli e mi ha chiesto scusa. Voglio bene ai miei genitori, ho perdonato tutto”.



Ma a tenera banco è stanca anche Carmen Di Pietro, per presunti ritocchi sull’Isola dei Famosi. A tuonare contro di lei è stata Dvora Ancona, conosciuta dal pubblico di Canale5 per qualche ospitata nei salotti dursiani. Secondo Ancona, chirurgo estetico, se in Honduras pare scarseggiare il cibo come da “tradizione” del reality, il botox arriva eccome. A riportare l’indiscrezione è il Fatto Quotidiano che scrive.



“Qualcuno è stato appena riempito come un maialino. Abbiamo capito che all’Isola vanno anche i medici estetici. In sette giorni Carmen è cambiata: zigomi più gonfi, botulino appena fatto. Lory una settimana fa era tutta un’altra, screpolata, con herpes in bocca. Ora improvvisamente è un fiore, tutta riempita in faccia” ha scritto. Palla alla produzione.

Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro “sta esagerando” col figlio: l’appello alla produzione