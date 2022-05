All’Isola dei Famosi 2022 Carmen Di Pietro è entrata con il figlio Alessandro. Poi, come accaduto anche agli altri naufraghi di questa edizione del reality show, le coppie sono state scoppiate, sono arrivati altri concorrenti che hanno sparigliato le carte e ognuno gioca per sé.

Ma anche se le regole sono cambiate, il rapporto Carmen Di Pietro figlio è ovviamente rimasto solidissimo. Anche troppo ad avviso di molti e infatti la showgirl è finita al centro delle più recenti polemiche che riguardano i protagonisti di questa Isola dei Famosi.





Carmen Di Pietro figlio, “punizione” all’Isola?

Continua a finire sotto i riflettori – e nel mirino degli utenti – la gelosia e l’attaccamento che mamma Carmen Di Pietro ha con suo figlio Alessandro. Più lui prova in tutti i modi a ritagliarsi i suoi spazi e di passare del tempo con gli altri, più lei diventa quasi oppressiva, come se avesse sempre il fiato sul collo di Alessandro.

E dire che ormai il rapporto di lui con Maria Laura De Vitis si può definire chiuso, quindi su questo aspetto mamma Carmen Di Pietro (qui ha spiegato perché non vuole che il figlio si fidanzi) può dormire sonni tranquilli. Perché allora, si chiedono gli utenti, non gli fa vivere questa esperienza in tranquillità?

Si potrebbe fare un appello allo spirito dell'@IsolaDeiFamosi 😜😜😜🤣🤣🤣. Carmen sta esagerando, mandatela per punizione un giorno nell'altra isola #isola — anna n (@ladyalia) May 17, 2022

Forse servirebbe una “punizione” perché si allontani dal figlio? “Carmen con suo figlio è una piaga. Ma lo lascia mai vivere? Se mia mamma mi stesse così addosso sbroccherei ad una certa, oltretutto ha ormai più di 20 anni” ha scritto uno su Twitter, “Si potrebbe fare un appello allo spirito dell’Isola. Carmen sta esagerando, mandatela per punizione un giorno nell’altra isola”, ha provato a lanciare un altro.

