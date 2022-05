Edoardo Tavassi rasato. Nell’ultima puntata andata in onda dell’Isola dei famosi al naufrago è stato chiesto di cambiare look capelli. Un cambio realizzato da Carmen di Pietro per cui in cambio avrebbe ricevuto delle pietanze per lui e il gruppo da mangiare nei giorni successivi. Inizialmente ha rifiutato, ma dopo le parole della sua parrucchiera d’eccezione, già pronta a gustare il cibo, non ha potuto dire no e si è lasciato convincere.

Ad assistere alla scena esilarante ma da casa, la sorella Guendalina. Giorni prima, proprio Edoardo Tavassi era stato complice del suo taglio di capelli: “Ho sentito di una prova con Edoardo e delle forbici? Wow! Quando glielo avevo proposto io lui mi aveva risposto ‘non mi taglierò mai i capelli’. Ora invece se li taglia!”.





Edoardo Tavassi rasato, Alvin svela il dietro le quinte

“Faccio un casino! Quando io mi sono arrabbiata per il taglio dei capelli mi ha detto ‘non sei sportiva, sei permalosa, ma che te ne frega!’, ha continuato divertita su Instagram mentre sua figlia Chloe alla vista di zio Edoardo Tavassi rasato si è messa a piangere. Fin qui è tutto quello che abbiamo visto tra tv e Instagram di Guendalina.

A rivelare il dietro le quinte di Edoardo Tavassi rasato ci ha pensato Alvin. L’inviato di questa 16esima edizione dell’isola dei Famosi ha pubblicato sul suo profilo una gallery che inizia proprio dalla foto del naufrago con la sua nuova testa e nella didascalia raccontato un piccolo retroscena che finora era sconosciuto al pubblico.

Subito dopo il taglio, Alvin ha detto che Edoardo Tavassi fresco di rasatura era un po’ dispiaciuto. Ma poi lui lo ha paragonato a un Vikingo della serie Vikings e il naufrago l’ha presa meglio. “Edo dispiaciuto per il taglio ma dietro le quinte gli ho detto che sembrava un Vikingo della serie Vikings e la cosa gli è piaciuta! Che ne dite sta meglio?”, le parole esatte di Alvin.

