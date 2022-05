Isola dei famosi, Edoardo Tavassi critica produzione. A poche ore dalla diretta l’atmosfera di scalda. Edoardo che nei giorni scorsi aveva avuto una pesante lite con Marco Maccarini. Non aveva fatto mistero di credere che sia un incoerente: “Lui è l’incoerenza più totale…Ha fatto le scuse finte a Pamela per averla ferita…Oggi ha detto a noi di pensare non si sia fatta niente…”. Con questa frase ha, quindi, rivelato un retroscena sull’incidente che ha coinvolto Pamela Petrarolo”.



“Quindi ha preso la parola Nicolas Vaporidis che ha detto: “Si comporta in maniera furba…Ha sempre quel sorriso beffardo stampato sul volto… Non è uno sprovveduto, credetemi…”.Secondo l’attore il naufrago dell’Isola dei Famosi sarebbe né più né meno un abilissimo giocatore, che sta cercando in tutti i modi di mettere gli uni contro gli altri. Successivamente ha confessato di aver visto un po’ tutti i naufraghi fare il loro gioco. Per tale ragione si è semplicemente adeguato iniziando a giocare a sua volta.





Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi critica produzione: cosa è successo



“Io sono qua perché voglio vivere un’esperienza… È un gioco…Tutti quanti giocano e adesso gioco pure io…”. Nonostante il grande impegno Edoardo Tavassi non sembra il candidato numero 1 alla vittoria. Il portale Reality House ha diffuso un importante sondaggio legato alle preferenze dei naufraghi ed ecco che è venuta fuori una bella sorpresa. Stando a questa graduatoria Edoardo Tavassi e Marco Cucolo del 9%. In terza posizione Marialaura De Vitis, che ha ottenuto il 10% delle preferenze.



Poi al secondo posto Carmen Di Pietro col 12% e infine dominio assoluto di Nicolas Vaporidis col 33% dei voti. Così nonostante il taglio di capelli in cambio di cibo. Un gesto che secondo Edoardo non sarebbe stato riconosciuto come avrebbe meritato. E quando lui e il resto del gruppo hanno ricevuto le pietanze che è riuscito a vincere non ha avuto peli sulla lingua.



“Mi sono tagliato i capelli, la lasagna è molto buona, sono un po’ deluso dalla quantità. Mi aspettavo almeno una bella porzioncina così”. Insomma, un attacco alla produzione senza mezzi termini. E chi lo sa che staserà non tornerà a parlarne nel corso della diretta. Ai colpi di scena Edoardo ci ha abituati.

