Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi potrebbe avere non poche difficoltà. A svelare la bomba, nel corso della puntata del primo giugno di Pomeriggio Cinque, è stata la sorella Guendalina Tavassi. Quest’ultima, che ha lasciato l’Honduras da un po’ di tempo, ha tirato fuori un segreto sul naufrago rivelando che ha una bella cotta per una ragazza. E ha fatto nome e cognome senza pensarci su due volte. E ora l’ipotetica relazione sentimentale con Mercedesz Henger sarebbe fortemente a rischio.

Proprio di Edoardo Tavassi, impegnato all’Isola dei Famosi, se n’è discusso nelle ultime ore ma per una sua ex famosa, Diana Del Bufalo. E stavolta Guendalina Tavassi non c’entra. “Per lei ha sofferto molti – spiega in un articolo il giornalista Armando Sanchez -. La loro storia è durata solo qualche mese, ma dicono sia stata molto intensa…”. A riprova di quanto forte sia stata la loro storia vale la pena citare un post che la bellissima showgirl aveva scritto nei giorni, presumibili, successivi la rottura. E lei di Edoardo ne aveva parlato sempre bene.





Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi: “Cotta per Soleil”

Durante la sua ospitata da Barbara D’Urso, è uscito fuori tutto su Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi. E a ‘cantare’ è stata Guendalina Tavassi, che ha lasciato di stucco il pubblico di Canale 5. C’è una giovane a far perdere completamente la testa al concorrente e da adesso in poi potrebbe veramente essere messo alla prova. Lui non è ovviamente al corrente di queste affermazioni della sorella, che stanno già diventando virali. Andiamo a vedere insieme di chi sarebbe ‘innamorato’ Edoardo.

Questa la notizia boom di Guendalina su Edoardo Tavassi: “Sì certo che mi piace Mercedesz, però devo ammettere che non mi fido molto di lei. Prima perché si era dichiarata subito innamorata. Adesso anche perché dice che le piace tanto mio fratello anche da rasato e con il ciuffetto dietro. Poi c’è una cosa che potrebbe compromettere tutto. Perché dovete sapere che lui ha una cotta per Soleil Sorge. Sì, Edo è innamorato perso di Soleil. Lui non sa ancora che lei arriverà presto a L’Isola. Perché credo che lei entri lunedì prossimo e lui non se lo immagina”.

Non resta dunque che aspettare le prossime puntate dell’Isola dei Famosi per capire se scatterà davvero qualcosa tra Edoardo Tavassi e Soleil Sorge. Sta di fatto che l’atmosfera in Honduras potrebbe diventare più rovente e chissà come reagirà anche Mercedesz Henger. Il pubblico non vede l’ora che l’ex concorrente del GF Vip possa incontrare il fratello di Guendalina.

