Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger che succede? Quella del 6 giugno è stata una puntata molto intensa segnata dell’eliminazione di Lory Del Santo e dalle prese di posizione di Edorardo Tavassi, sempre più leader della Palapa. Edoardo che, secondo i pronostici,sarebbe favoritissimo per la vittoria finale ma che sta recuperando posizioni su Nicolas Vaporidis. Stando al sito Agimeg, ovvero l’Agenzia di stampa mercato dei giochi, all’ultimo posto c’è Estefania Bernal, quotata a 33 volte la posta. Poi ci sono Licia Nunez e Marco Cucolo a 25, Carmen Di Pietro a 10, Nick Luciani a 7,5.



Al primo posto come strafavoriti ci sono ex aequo Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi a 2,75. Dunque, l’attore del film Notte prima degli esami e il fratello di Guendalina sarebbero in lizza per succedere ad Awed e conquistare il programma di Canale 5. Ovviamente le prossime settimane saranno fondamentali per capire se queste quote varieranno o meno in base alle dinamiche.





Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger di nuovo insieme



Intanto nella puntata di ieri Edoardo Tavassi ha fatto una rivelazione scottante su Nick Luciani e lo ha accusato di aver minacciato pesantemente un altro compagno di avventura “Nick è completamente cambiato, oppure è venuto fuori quello che è realmente e vi assicuro che ho visto una scena poco fa, qui fuori, dove Nick è andato faccia a faccia con Nicolas e gli ha detto una cosa come ‘Guarda che io ti meno’, siamo arrivati a sti livelli”. (Leggi anche “Vai a curarti”. Isola, rottura a un passo tra Edoardo e Guendalina Tavassi)



Poi è stato il momento della pace con Mercedesz Henger, con la quale sembra tornato il sereno. “Passando più tempo con lei, abbiamo parlato, alla fine mi fido del mio istinto, i pregiudizi che avevo all’inizio sono svaniti, una bella persona”. Parole che non sono piaciute a Guendalina che ha precisato: “Lei è proprio carina, però ho sentito un po’ di cose che non mi sono piaciute”.



Poi non ha nascosto la sua preoccupazione per il fratello: “Quando piange viene da me e non voglio un ennesima delusione”. Da parte sua Mercedesz ha detto: “Spero di diventare una sua amica, ci tengo veramente a lui, come ho detto prima di entrare mi stava simpaticissima, mi farò conoscere”.

