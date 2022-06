Il segreto di Clemente Russo fa infuriare Laura Maddaloni. Tutto è successo durante una puntata de l’Isola dei famosi Party. A metterli un po’ in difficoltà ci ha pensato Ignazio Moser. Ma si sa che i due sono una coppia molto affiatata. Il compagno di Cecilia Rodriguez ha chiesto al campione olimpico di svelare un segreto, uno che nemmeno sua moglie conosce. All’inizio Russo c’ha pensato un po’ ed ha fatto fatica: “Laura sa tutto di me, quindi non saprei cosa dirle“.

Poi è spuntato il segreto di Clemente Russo: “A dire il vero c’è qualcosa che è successo ieri e che lei ancora non sa e adesso si arrabbia. Lo dico in diretta qui così non può fare di più tanto. Ok vado, lo dico, ho comprato un cavallo, l’ennesimo cavallo, sì ho comprato un altro cavallo. Certo che è vero non scherzo“. La reazione della Maddaloni è stata epica: “No dai non è vero giura. Questa è proprio una cosa bruttissima. Dopo faremo i conti io e lui“.





Superato il momento di imbarazzo sul segreto di Clemente Russo si è andati dritti a parlare dei pronostici dell’Isola dei Famosi. Clemente ha confessato: “Secondo me dovrebbe vincere chi ha fatto di più sull’Isola. Credo però che il pubblico sia orientato verso persone più carine e simpatiche. Spero che vinca il mio amico Marco Cucolo. Marco non ha fatto nulla finora sull’Isola. Io costruivo la barca e lui mi guardava. Io pescavo e lui ci provava”.

E ancora Russo: “Per quanto riguarda me non mi sono pentito per come ho fatto l’Isola e farei le stesse cose che ho fatto. Tornando indietro, mi dedicherei di più ai rapporti umani. Volevo mostrare il mio lato forte e penso che il pubblico lo abbia saputo apprezzare. La mia eccessiva autostima è stata confusa con un’eccessiva arroganza ma questo non è vero. Sono una persona umile”.

In questi giorni Clemente e Laura stanno cercando di screditare il più possibile Nicolas Vaporidis, nemico giurato sin dai primi giorni del reality show. I due hanno raccontato che dietro alle telecamere, l’attore è un’altra persona, molto più aggressiva e cattiva di quello che vuol far sembrare.

