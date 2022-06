Alessandro Iannoni non è più all’Isola dei Famosi. Il figlio di Carmen Di Pietro però sta facendo parlare di sé in queste ultime ore per alcune sue dichiarazioni forti, che hanno riguardato anche sua madre. Ha rivelato infatti degli episodi davvero clamorosi e inaspettati. Il pubblico quasi non riesce a crederci, ma purtroppo la naufraga ha avuto in passato degli atteggiamenti sicuramente non eccezionali. E lui ha deciso di rivelare tutto in maniera pubblica, affinché le cose possano cambiare a breve.

Nel corso di una sua intervista al settimanale Oggi, Alessandro Iannoni dopo l’Isola dei Famosi si è soffermato sulla madre Carmen Di Pietro. Ha specificato che questa loro lontananza non potrà che fare bene: “L’Isola dei Famosi sicuramente mi ha cambiato, mi sento più autonomo. Non voglio mancarle di rispetto, ma ho capito che allontanarci farà bene sia a me che a lei”. Ma non è tutto perché, quando era fidanzato, ha vissuto dei momenti decisamente non indimenticabili.





Alessandro Iannoni, dopo l’Isola dei Famosi svela tutto su Carmen Di Pietro

Qualcosa si era già compreso in Honduras, ma ora Alessandro Iannoni dopo l’Isola dei Famosi ha svelato dettagli incredibili su Carmen Di Pietro. Prima di dirvi cosa gli ha fatto una volta, quando lui era legato sentimentalmente ad una ragazza, l’ex concorrente del reality show ha rivelato delle regole che devono rispettare lui e la sorella Carmelina: “Lei è inflessibile sul pranzo alle 11.30 e sulla cena alle 17.30. Sul cellulare io e mia sorella ci siamo imposti, dovevamo consegnarlo alle 20. Ma ora va a letto alle 19 e punta la sveglia alle 22 per ritirarlo”.

Sempre al settimanale Oggi, Alessandro Iannoni ha rievocato un episodio riguardante il periodo in cui era fidanzato con una ragazza che si chiama Beatrice: “Mia madre mi chiamava quando ero con Bea, mi chiedeva di mettere il vivavoce perché c’era un problema urgente e poi diceva: ‘Dai, non fare il bambino cattivo con mamma’. Dopo un po’ di volte, Beatrice giustamente mi ha lasciato. Il suo incubo è che io possa volere bene ad una ragazza”. Ma ora ha preso la decisione di staccarsi di più da Carmen Di Pietro per vivere liberamente.

Intanto, su Alessandro Iannoni è uscita fuori una nuova voce. Secondo Nuovo Tv potrebbe approdare a Uomini e Donne. Da quello che racconta il giornale satinato, pare che la regina di Canale 5 abbia notato che Alessandro Iannoni, con la sua simpatia e solarità, piaccia molto al pubblico e sia perfetto per diventare il tronista della prossima edizione.

“Lo hanno chiamato”. Alessandro Iannoni, dopo l’Isola svolta per il figlio Carmen Di Pietro