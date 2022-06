Era uno dei papabili vincitori dell’Isola dei Famosi e adesso è richiestissimo. Parliamo di Alessandro Iannoni a Uomini e Donne. Sì proprio così, Maria De Filippi vorrebbe ‘perderselo’ a tutti i costi per gareggi fare il tronista. Il figlio di Carmen Di Pietro, tra l’altro, ha lasciato l’Honduras per tornare a casa a studiare. Il giovane infatti ha scelto di non accettare il prolungamento del reality show per concludersi il corso di Economia e Finanza presso l’Università LUISS di Roma.

Ma è proprio sull’Isola che Alessandro si è fatto amare da tutti, persino da Queen Mary. Un grande orgoglio per mamma (chioccia, Ndr) Carmen Di Pietro, che ha avuto il suo primogenito dall’ex marito Giuseppe e che tenta in tutti i modi di ‘proteggerlo’ dal mondo esterno (e persino dalle ragazze). Ora però, stando a quanto riporta il settimanale Nuovo Tv, Alessandro Iannoni a Uomini e Donne potrebbe sbarcare a breve, forse la prossima stagione.

Alessandro Iannoni a Uomini e Donne, la proposta di Maria De Filippi

Da quello che racconta il giornale satinato, pare che la regina di Canale 5 abbia notato che Alessandro Iannoni, con la sua simpatia e solarità, piaccia molto al pubblico e sia perfetto per diventare il tronista della prossima edizione di Uomini e Donne. E molti fan del ragazzo sperano che la cosa possa concretizzarsi addirittura a Settembre 2022.

Come è orami arcinoto, il figlio di Camen Di Pietro non è fidanzato e più volte si è dovuto scontrare con la gelosia della popolare soubrette calabrese. Lo dicevamo anche durante l’Isola dei Famosi: la mamma non ha particolarmente gradito le avance delle altre concorrenti, come quelle della pupa Marialaura De Vitis. Come farà adesso, ci chiediamo, se Alessandro Iannoni a Uomini e Donne diventerà un tronista?

Chiederà al ragazzo di non partecipare o si metterà una volta per tutte l’anima in pace? Tuttavia la mamma potrebbe essere un problema per Maria, visto che hai empre detto che il suo “bambino” (20enne, Ndr) deve prima finire gli studi, crearsi una posizione e poi può cercare una fidanzata che possa completare la sua vita. Quale migliore occasione di poterlo fare a Uomini e Donne?

