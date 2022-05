“Sono nella mer**…”. Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni costretto a chiarire. E salta tutto

Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni salta diretta. Così con molta probabilità. Quella di stasera sarà una puntata dai toni fortissimi: cinque in nomination ed Estefania che sembra la candidata migliore per lasciare la Palapa. Sull’altra spiaggia potrebbe trovare Roger Balduino, con il quale era nata una storia d’amore poi naufragata ed oggetto di pesanti critiche tra cui quelle di Vladimir Luxuria. Meno di sette giorni fa infatti Vladimir aver risposto a tono davanti alle accuse di Estefania.



Estefania che, nel dettaglio, aveva accusato Roger di essere un doppiogiochista. “Estefania sai come si dice? Il bue che dice cornuto all’asino. Vuoi farci credere che sia stato Roger ad aver voluto tutta questa cosa? Perché non hai chiesto scusa anche tu al gruppo per questa macchinazione che avete fatto?”. E ancora: “Sarebbe stato anche chiedere scusa a tutti noi come pubblico, che siamo stati presi in giro da questa fiction mal recitata…manco The Lady veniva così. Scusa Lory eh”.





Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni salta diretta: il motivo



Una resa dei conti è attesa anche tra Nicolas e Lory Del Santo. Nelle ore scorse l’attore aveva attaccato duramente Lory. I due sono stati costretti a saltare la cena: “Nicolas, io dall’inizio volevo entrare nel tuo mondo e non ci sono riuscita. L’unica cosa che però non ti perdono è non aver mai fatto uno sforzo per entrare nel mio mondo. Purtroppo ti do l’insufficienza. Io ti ho sempre apprezzato, ma tu da me non sei mai venuto. Io la coerenza l’ho sempre avuta”. A questo punto l’attore è esploso.



“Cara Lory, tutte le ca*te che tu vai dicendo in giro, con questa voce impostata e teatrale che tu metti in scena… io vengo dal teatro. Non è vero niente di quello che fai. Preferisco non mangiare che stare al gioco di una buffona di questo tipo, perché questa donna è una buffona. Sei falsissima”. Tornando a Alessandro Iannoni, dal suo profilo Instagram fa sapere che gli esami universitari (ragione che lo aveva spinto a lasciare), sono in altro mare.

“È il giorno della diretta…Bellissima giornata…Devo studiare e dare tre esami entro giugno, e tutto quello che so…Niente…Parto da zero…Sono nella mer…”. Alessandro Iannoni che, come detto, probabilmente non sarà in studio. Probabilmente, scrive Biccy, perché lui e gli altri non sono stati eliminati, ma hanno deciso di non accettare il prolungamento del reality. Ma non è escluso che li vedremo tutti prossimamente.

