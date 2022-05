Isola dei Famosi, la dedica di Alessandro Iannoni a Carmen Di Pietro arriva a pochi giorni dall’addio all’Isola dei Famosi. Un addio necessario dopo l’annuncio del prolungamento del reality di un ulteriore mese. A spiegare tutto era stato lui: “La verità è che devo studiare: ho gli esami all’università, e non posso rimandare. Non me lo posso permettere, sono anche indietro di tre esami. Ho mantenuto la mia promessa, sono cresciuto e sono maturato, ma non posso più restare qua. Lo so, si tratterebbe di un mese, non è tanto”.



“Però sono fermo sulla mia decisione, non posso trattenermi qui ancora. […] Mi spiace tantissimo andarmene, ma devo pensare al mio futuro. La scuola viene prima di tutto”. Alessandro Iannoni non era stato il solo a lasciare l’Isola lunedì scorso. Insieme a lui Blind, Licia Nunenz e Guendalina Tavassi. Licia per motivi di lavoro: “Ho preso altri impegni lavorativi che devo rispettare”. Per Blind: “Ho dei problemi personali molto importanti da risolvere, non posso prolungarmi più di questo”.





Isola dei Famosi , la dedica di Alessandro Iannoni a mamma Carmen



Guendalina Tavassi invece ha spiegato: “Io ho deciso che lascio, torno a casa dai miei figli. Mi viene da piangere veramente, vi ringrazio per l’opportunità che mi avete dato, è un’esperienza che porterò per sempre nel cuore. Oggi per me era la finale, ho delle cose urgenti di forza maggiore, devo tornare e risolvere. Ho anche il compleanno di Gaia per i suoi 18 anni, non posso mancare”.



E ancora, sempre Guendalina Tavassi sull’addio al reality: “Il mio cuore vorrebbe rimanere qui ma non posso, devo tornare dai miei figli che hanno bisogno di me. Per me è un traguardo essere arrivata fino a qui, ma purtroppo avevo solo questo tempo per restare qui. Se fosse stato per me sarei rimasta qui, davvero. Avrei proseguito ma purtroppo non posso lasciare i miei bambini in questo momento, mi ero data oggi come scadenza”.



Tornando ad Alessandro, a poche giorni dall’addio all’Isola dei Famosi è voluto tornare sui social. Per ringraziare tutti per l’affetto e il sostegno ricevuto durante il suo percorso in Honduras. Ma con un pensiero speciale alla mamma Carmen, ancora in gioco a L’Isola dei Famosi: “Già mi manchi, resisti fino alla fine perchè ti meriti davvero di arrivare in fondo”.

