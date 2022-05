“Amore in cambio di cibo”. Isola, si scopre solo ora il retroscena su Carmen Di Pietro

Isola dei Famosi, rivelazione su Carmen Di Pietro. Succede subito dopo la puntata di ieri. Una puntata che passerà alla storia come quella delle quattro rinunce. I naufraghi, infatti, hanno dovuto scegliere se continuare il percorso fino alla nuova data della finale o lasciare l’isola dei famosi dopo la diretta, data che era sul contratto firmato dai naufraghi veterani, quelli arrivati in Honduras insieme al resto del cast originario.



Blind e Lucia abbandonano Isola dei Famosi ma anche Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro. Uno spettacolo che sembra sia piaciuto al pubblico che premia l’Isola con dei buoni risultati. Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa (Rai Uno) migliora i propri dati rispetto al giorno precedente, intercettando quasi 3.3 milioni di utenti (domenica furono 3 milioni) e uno share pari al 18.3%.





Isola dei Famosi, la rivelazione su Carmen Di Pietro fa discutere

In termini di ascolti batte L’Isola dei Famosi su Canale Cinque che ha avuto quasi 2.4 milioni di utenti attivi.

Nella battaglia per lo share, vista la diretta monster protrattasi quasi fino alle 2 di notte, ha però fatto meglio il reality Mediaset con il 18.9%. A far discutere sono però le parole di Marco Senise che, ieri, ha preso parte alla nuova puntata di Isola Party. Nel corso dell’intervista ha ripercorso le sue settimane all’Isola dei Famosi. “È stata molto dura e bella, che mi ha anche delibitato molto, però l’abbiamo passato quel momento brutto”.



Poi è passato a parlare dei suoi compagni di avventura: “Le persone che mi hanno attaccato sono state quelle che io amo molto, come Edoardo, che poi da che pulpito, lui sdraiato sulla sua stuoia mi diceva che non facevo nulla. Io in realtà effettivamente ero molto delibitato, la prima settimana non ho mangiato nulla, non sono un ragazzino”.



Poi è arrivata la bomba su Carmen Di Pietro. “Mi aveva promesso una storia d’amore in cambio di pesca e cocchi vari, non esiste questa cosa qui”. Poi ha attaccato anche Lory Del Santo : “Non avendo parlato male di nessuno tornando a casa ho scoperto che facevano buon viso e cattivo gioco, davanti sempre carini e poi dietro certe mazzate, e una di queste è stata Lory Del Santo”.

Carmen Di Pietro, la gaffe all’Isola dei Famosi che fa esplodere studio e social