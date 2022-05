Carmen Di Pietro gaffe durante la diretta dell’Isola dei Famosi. Puntata intensa per la naufraga, che ha assistito all’abbandono del figlio Alessandro Iannoni. Nella 19esima diretta, infatti, c’era da decidere se restare al reality o tornare in Italia in vista dell’allungamento.

Alessandro Iannoni è parso irremovibile nonostante i tentativi dei convincimento da parte di tutto lo studio: troppo importante per lui non restare indietro con glie esami universitari. Carmen Di Pietro è scoppiata a piangere, ma ha confessato di appoggiare la decisione del figlio: “Sì ci siamo confrontati. Lui ha parlato con me per dirmi che avrebbe lasciato”.





Carmen Di Pietro gaffe all’Isola dei Famosi

“All’università è indietro di tre esami – ha continuato Carmen Di Pietro sul figlio prima di incappare in una gaffe – Lui non se lo può permettere. Il fatto che lui studia tutto in inglese. Mi ha proprio detto che se rimanesse non farebbe un percorso come vorrebbe. Già sapevo questa decisione, per questo prima già piangevo. Mi avete visto che mi scendevano le lacrime. Per lui lo studio è importante e io non mi sento di ostacolarlo”.

Come anticipato, successivamente Carmen Di Pietro si è resa protagonista di una gaffe, durante il momento delle nomination in Palapa. Prima di dare il nome, Ilary Blasi ha comunicato alla naufraga che c’era una persona che voleva parlarle: “Si chiama Giuseppe”, ha annunciato la conduttrice, dando poi la parola al fratello di Carmen.

LO HA SALUTATO,GLI HA CHIESTO COME STAVA,LO ASCOLTAVA PARLARE E SOLO QUANDO LE HA DETTO CHE A CASA STAVANO TUTTI BENE SE NE ESCE CON "MA GIUSEPPE CHI?"

CARMEN DI PIETRO TU MI FAI MORIRE #isola pic.twitter.com/kaWOLdBquT — 𝑨𝒏𝒈𝒆🍋 (@_iamAm2_) May 23, 2022

Giuseppe ha cominciato a parlare con sua sorella, facendole gli auguri per il compleanno e incoraggiandola. Inaspettatamente però, mentre stava ascoltando in collegamento le parole del fratello Carmen Di Pietro ha esclamato: “Ma Giuseppe chi?”. Che gaffe. Ma alla fine, tra le risate dello studio e del pubblico social, ha finalmente riconosciuto “Pino”.

