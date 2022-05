Alessandro Iannoni abbandona l’Isola dei famosi. Era nell’aria, ma nella 19esima puntata del reality è arrivata la conferma ufficiale. Anche nel suo caso, come accaduto per Guendalina Tavassi, a nulla sono serviti i tentativi dello studio di convincerlo a restare. Decisione presa e per un motivo nobile: non rimanere indietro con gli esami all’università.

“Mi spiace, devo lasciare L’Isola dei Famosi. Confermo la decisione e mamma è d’accordo – ha spiegato Alessandro Iannoni – A casa mi mancano tutti, ma non è questo il motivo. Qui ho un pezzo della mia famiglia, il più importante. Il motivo è della mia università. Ho mantenuto la mia promessa di fare fino a maggio, ma non posso fare ancora. No non posso rimandare questi esami”.





Alessandro Iannoni abbandona l’Isola: cosa gli sussurra Alvin

“So che è solo un mese in più, però non frequento un un’università normale, è un corso tutto in inglese. Sono fermo su questa decisione e non mi smuovo. In questi giorni pensavo solamente al mio percorso di studi – ha proseguito Alessandro Iannoni prima di abbandonare l’Isola definitivamente – Ricominciare tutto a luglio per me sarebbe troppo tardi, devo tornare”.

Ovviamente tutti hanno provato a fargli fare marcia indietro. Ma lui non ha cambiato idea: “Mi dovete credere, c’ho pensato giorno e notte. Per quanto riguarda il tempo passato qui mi sento cresciuto e cambiato. Sono felice di tutto e mi spiace tantissimo andarmene. Però devo pensare al mio futuro e la scuola viene prima di tutto. Non me lo posso permettere, sono anche indietro di tre esami”.

Anche mamma Carmen ha confermato che Alessandro Iannoni non ha intenzione di tornare indietro: abbandona l’Isola dei Famosi. Ma quando la scelta è diventata ufficiale, in Palapa, molti hanno notato che Alvin gli ha sussurrato qualcosa all’orecchio. Tanti telespettatori si sono accorti che l’inviato era piuttosto commosso e che prima di lasciarlo partire gli ha detto sottovoce “Resta”. Non è servito, ma il pubblico è impazzito: “Alvin sempre dalla parte giusta”, “Che cuore grande Alvin!” hanno scritto su Twitter.

