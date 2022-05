Anche un errore tecnico all’Isola dei Famosi. La nuova puntata, la numero 19, è stata cruciale. Lunedì 23 maggio, infatti, i naufraghi sono stati chiamati a fare una scelta in vista dell’allungamento del reality: restare o tornare in Italia. Le sorprese non sono mancate e il pubblico ha dovuto dire addio a grandi protagonisti come Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni.

Guendalina Tavassi in particolare modo era molto amata dal pubblico e nonostante i tentativi di conduttrice e opinionisti dallo studio non c’è stato modo di convincerla: ha scelto di lasciare l’Honduras per i suoi figli. Ma facciamo un passo indietro all’inizio della diretta, quando appunto si è verificato un piccolo errore tecnico all’Isola dei Famosi.





Errore tecnico all’Isola dei Famosi: “Ma che succede?”

È successo tutto poco dopo il consueto collegamento iniziale di Ilary Blasi con il suo inviato Alvin e dunque i naufraghi. La conduttrice ha subito chiesto informazioni sulle condizioni di salute di Marco Cucolo e Nick dei Cugini di Campagna, ancora in infermeria ma a quanto pare per poco: stanno molto meglio e presto torneranno in gioco.

Chiarita la situazione naufraghi infortunati, Alvin ci ha tenuto a fare un saluto speciale a Nicola Savino. Ha mostrato il braccio con due fasce, una rossa e una nera, cioè i colori del Milan, che ha vinto lo Scudetto 2021/2022, prendendo in giro l’opinionista che invece è tifoso dell’Inter. Ma proprio durante questo sketch l’errore tecnico all’Isola dei Famosi.

All’improvviso, mentre Alvin stava parlando, è partita la pubblicità interrompendolo. Probabilmente solo un disguido della regia anche perché dopo pochi secondi è tornata la diretta, con Nicola Savino che “rosicava” per la vittoria del Milan, ma ovviamente in rete non sono mancati commenti ironici sulla presunta rivalità tra Alvin e Ilary Blasi.

“Scusa Ilary, ma devo farlo”. Isola dei Famosi, la scelta di Alessandro: mamma Carmen in lacrime