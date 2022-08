Vanessa Incontrada, l’ultima copertina su Vanity Fair scatena le polemiche: contro la conduttrice tuona anche Selvaggia Lucarelli. Ieri era stata la volta di Sabrina Ferilli che non ci aveva certo girato intorno. Con la sua solita franchezza infatti aveva attaccato: “Critico questo modo di raccontare tutto ed il contrario di tutto che porta ad un corto circuito insopportabile! Probabilmente s’è rotta le balle pure lei di essere messa in mezzo a sta storia che non ha più senso! Dura da secoli”, scrive Sabrina Ferilli, che non si ferma qui.



“È che a un certo punto da donna matura deve pure capire che ste storie non hanno più senso… E magari fare una copertina in meno e raccontare che lavoro sta facendo! Visto che meritatamente lavora tanto. Dai su! Ma basta!”. Come quello di Sabrina Ferilli anche quello di Vanessa Incontrada è un attacco a tutto tondo. Un attacco che arriva non solo al giornale, dunque, ma anche alla stessa vanessa Incontrada che, per la Lucarelli, è una complice compiacente della storia.





Vanessa Incontrada, duro attacco di Selvaggia Lucarelli



Scrive la giornalista sui social: “E sei grassa, no sei magra, “guardatemi nuda, io vado bene così”, no non va bene così, quella copertina è bodyshaming, no è solo una sua foto in costume, e allora io vado in tv e mi mangio una mozzarella così faccio vedere che me ne frego, dai diciamole che è bellissima, ok per la copertina in cui mi dite bellissima, non parliamo più del corpo della Incontrada però mi raccomando parliamo del corpo di Vanessa Incontrada fingendo di parlare d’altro. Posso dire? Questa storia ha rotto il cazz*”. (Leggi anche “Guardate bene…”. Ilary Blasi massacrata dalla vip. Dettaglio vietato sulla foto e c’è il finimondo)



Secondo Selvaggia Lucarelli “Mettere sempre al centro il proprio corpo è incoraggiare il sistema che ci vuole sempre giudicate per il nostro corpo”. Vanessa Incontrada per ora non risponde. Certo è che non sono giorni facili per lei dopo che, sempre a Vanity Fair, aveva raccontato di vivere un momento molto altalenante dal punto di vista affettivo.



“Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata e non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti”. Poche parole che però rendono bene l’idea del momento.

“Dai su, adesso basta!”. Sabrina Ferilli durissima con Vanessa Incontrada: “La deve smettere”