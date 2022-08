“Dai su, adesso basta!”. Sabrina Ferilli durissima con Vanessa Incontrada: “La deve smettere”

Fa discutere la copertina di Vanity Fair con Vanessa Incontrada in primo piano. Una copertina che sarebbe passata inosservata se non fosse per il titolo a caratteri enormi “Sei bellissima”. L’allusione del titolo riguarda un messaggio che ultimamente viene ripetuto più volte soprattutto quando si parla dell’attrice di origine iberica. Si tratta del messaggio sul body positivity, con un elogio di Vanity Fair che ha scelto proprio l’attrice per farlo.

Pertanto la rivista ha scelto di puntare sul body positive e in questo modo si risponde alla polemiche che c’è stata qualche settimana fa su una foto pubblicata dalla rivista Nuovo in cui Vanessa Incontrada è in costume da bagno. Inoltre si fa riferimento al coro che le ha tributato Piazza del Plebiscito a Napoli quando è stata ospite dello spettacolo di Gigi D’Alessio e il pubblico l’ha accolta intonando le note del brano “Sei bellissima”.





Sabrina Ferilli copertina su Vanessa Incontrada: “Ora basta”

Eppure accostare ancora una volta Vanessa Incontrada al body positivity inizia a far storcere il naso a qualcuno. Tra queste persone c’è anche Sabrina Ferilli: ha sbottato sulla copertina di Vanessa Incontrada. Sta circolando sui social un suo commento su Instagram in cui si scaglia contro la scelta di fare una copertina simile. Nulla contro l’attrice, ha precisato, ma c’è qualcosa che proprio non le va giù

“Critico questo modo di raccontare tutto ed il contrario di tutto che porta ad un corto circuito insopportabile! Probabilmente s’è rotta le balle pure lei di essere messa in mezzo a sta storia che non ha più senso! Dura da secoli”, scrive Sabrina Ferilli, che precisa meglio il suo concetto: “È che a un certo punto da donna matura deve pure capire che ste storie non hanno più senso… E magari fare una copertina in meno e raccontare che lavoro sta facendo! Visto che meritatamente lavora tanto. Dai su! Ma basta!”

Vanessa Incontrada a Vanity Fair ha fatto riferimento alla crisi che sta vivendo con il suo compagno Rossano Laurini coinvolgendo in un certo senso anche le colleghe Ilary Blasi e Michelle Hunziker: “Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata e non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti”. Infine una battuta sulla copertina della rivista Nuovo: “Copertina in spiaggia? Non mi ha ferito, la mia risposta è l’indifferenza”.

“Due gocce d’acqua”. Vanessa Incontrada: come è diventato il figlio Isal, 14 anni