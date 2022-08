Finalmente Vanessa Incontrada ha deciso di farlo. Nelle ultime ore è uscita fuori un’intervista, nella quale si è soffermata sul compagno Rossano Laurini. Da alcuni mesi a questa parte si è parlato di una presunta crisi tra i due, ma la conduttrice e attrice non ha mai voluto rompere il silenzio, cosa che stavolta è successa. La sua riservatezza sulla sfera privata è sempre stata una sua caratteristica, ma ora ha fatto una sorta di eccezione alla regola, mettendo in chiaro alcuni aspetti importanti.

Certo, Vanessa Incontrada è anche brava a destreggiarsi nel suo racconto, evitando anche dichiarazioni troppo frontali. Ma indubbiamente abbiamo adesso scoperto qualcosa in più su ciò che potrebbe essere successo col compagno Rossano Laurini. Il mese scorso la donna ha ricevuto un'enorme soddisfazione durante il concerto di Gigi D'Alessio a Napoli. Quando è salita sul palco, la platea ha iniziato a cantare il coro "Sei bellissima". E anche sui social network la notizia ha iniziato a circolare con insistenza.





Vanessa Incontrada, silenzio rotto sul compagno Rossano Laurini

Vanessa Incontrada si è soffermata sul compagno Rossano Laurini, ma non è stato l’unico argomento toccato nella sua intervista a Vanity Fair, che le ha regalato la copertina. Qualche considerazione anche sul mondo della politica: “Nel 2022 sentire ancora dire determinate cose sull’omosessualità, sul genere sessuale, sui migranti, sull’aborto mi lascia sbigottita. Un insulto che si parli ancora di vietare l’aborto, che in America abbiano annullato la sentenza che garantiva il diritto all’aborto”.

Anche se ha preferito sempre tenersi larga, Vanessa Incontrada si è concentrata a Vanity Fair anche sul compagno coinvolgendo in un certo senso anche le colleghe Ilary Blasi e Michelle Hunziker: “Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata e non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti”. Poi ha risposto alla domanda sugli addii pubblici delle coppie vip.

Poi Vanessa Incontrada ha sottolineato: “Sono scelte, non so cosa sia meglio. Quando si fa un comunicato, c’è una grande intelligenza dietro perché fa chiarezza e azzera interessi morbosi. L’altra scelta è il silenzio, che si fa altrettanto per tutelare la propria vita. Un secondo figlio? Se arriva arriva, se non arriva non arriva. In generale non mi do limiti. Copertina in spiaggia? Non mi ha ferito, la mia risposta è l’indifferenza”.

