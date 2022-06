Vanessa Incontrada, il look fa impazzire i fan. Grande attesa per l’incredibile serata a Piazza del Plebiscito a Napoli, svoltasi per festeggiare i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio. Un grande evento e tantissimi ospiti. E soprattutto una radiosa Vanessa Incontrada accolta sul palcoscenico da una platea che ha iniziato a cantare in coro “Sei bellissima”.

Vanessa Incontrada, tubino a fiori e look da togliere il fiato dopo le turbolente settimane di critiche. L’attrice e conduttrice spagnola per l’attesissimo evento Uno come te – Trent’anni insieme ha decisamente ‘rubato’ la scena. “Sei bellissima”, ha intonato il pubblico. Ed effettivamente la bellezza della Incontrada era sotto gli occhi di tutti i presenti.





Vanessa Incontrada, il tubino a fiori: “Sei bellissima”

Per l’occasione Vanessa Incontrada ha indossato un tubino nero decorato all-over con delle rose rosse. Uno splendido modello che vanta la firma di Dolce&Gabbana pensato in ogni dettaglio. Scollo stile bustino e spalline larghe per valorizzare le forme fino alla gonna lunga al ginocchio. (Vanessa Incontrada, il duro attacco a Giorgia Meloni).

Vanessa Incontrada in abito floreale e dalle linee seducenti, la scelta non poteva che puntare dritto in alto. Il tubino indossato dall’attrice viene venduto sui siti di moda alla cifra da capogiro: ben 1.750 euro. Pubblico del tutto rapito dalla ballezza di Vanessa, che ha dunque sfoggiato sul palcoscenico non solo la sua bellezza ma anche un look adatto per l’occasione.

Vanessa Incontrada, una bellezza naturale ma in abito da capogiro. L’attrice spagnola ha accompagnato il look con un make-up leggero dall’affetto naturale. Perché è bene ricordare, che Vanessa ha sempre voluto essere per tutti la “ragazza della porta accanto”.

