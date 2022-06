Amici, matrimonio tra Giada Lini e Graziano Di Prima. La notizia è arrivata improvvisa sui social network e ha fatto impazzire tutti i fan. Davvero bello il modo in cui lui ha comunicato a tutti le imminenti nozze con la sua partner. Entrambi sono stati protagonisti nel talent show di Maria De Filippi, ma non solo, visto che poi entrambi hanno iniziato un’esperienza molto interessante in un altro programma, dove sono tuttora al lavoro. E ora è festa grande non solo nelle loro famiglie, ma a casa di tutti i loro ammiratori.

Amici, matrimonio tra Giada Lini e Graziano Di Prima e subito sono tutti impazziti. Lei ha tra l’altro un fratello molto conosciuto, Leonardo, anche lui ex allievo di Amici. A proposito di vip, matrimonio bis in vista per Beatrice Valli e Marco Fantini. “Per spostare gli ospiti dalla chiesa di Capri alla location ci voleva troppo tempo – ha raccontato recentemente Beatrice Valli sulle nozze -. Allora abbiamo deciso di fare direttamente il rito civile alla villa. Faremo una cosa molto intima. Tra di noi, in chiesa qui a Milano, perché ci teniamo a sposarci in chiesa”.





Amici, matrimonio tra Giada Lini e Graziano Di Prima ormai ad un passo. Lei è la sorella del ballerino latino-americano Leonardo Lini ed è stata anche ad Amici. Oggi però è un’insegnante di Ballando con le stelle di Milly Carlucci e proprio a Ballando, ma in Inghilterra, lavora invece il suo futuro marito. Quest’ultimo ha annunciato i fiori d’arancio con un divertente video, in cui sono intenti a ballare e a un certo punto è apparsa una scritta: “Quando realizzi che presto lei sarà tua moglie”.

E finalmente il momento tanto atteso sta arrivando perché basta pensare che la proposta di nozze di Graziano Di Prima a Giada Lini era arrivata nel 2019, dopo un loro show. A causa della pandemia da coronavirus, il matrimonio previsto per il 3 luglio 2020 nella meravigliosa Sicilia era stato posticipato e adesso sta per giungere il sì. Non hanno voluto comunicare ufficialmente la data del matrimonio, ma ormai potrebbe essere davvero questione di settimane o al più tardi qualche mese.

Graziano Di Prima, come ricordato dal sito Gossip e Tv, ha preso parte all’edizione di Amici 14, dove a vincere furono i The Kolors. Ballando con la sua Giada, ballerina professionista del talent all’epoca, proprio nel programma Mediaset, scattò la scintilla giusta e da lì in poi non si sono praticamente più lasciati. E ora coroneranno il sogno di diventare marito e moglie.

