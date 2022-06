Davide Silvestri proposta di nozze alla fidanzata Alessia: il video pubblicato dal settimanale Chi Magazine, che nel numero in edicola ha dedicato un servizio in esclusiva sul concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, arrivato a un soffio dalla vittoria venendo sconfitto da Jessica Selassié.

L’idea di voler sposare la fidanzata Alessia Costantino era già trapelata all’interno della casa più spiata d’Italia e lo aveva ribadito da Silvia Toffanin: “Io non gli ho mai parlato di matrimonio prima del GF. Essere padre? Alessia è una donna troppo bella e importante per me, vorrei che il nostro amore venga prima vissuto a pieno perché un figlio toglie spazio all’amore”.





Davide Silvestri proposta di nozze alla fidanzata Alessia – Davide Silvestri sposerà presto, il 3 luglio, Alessia Costantino. Proprio come sperato i due sono riusciti ad anticipare i tempi per convolare a nozze. In un primo momento il 41enne aveva rivelato che avrebbe invitato soltanto due dei vipponi con cui ha condiviso l’esperienza nel reality. Si trattava di Barù e Katia Ricciarelli.

Secondo quanto riportato qualche tempo da “The Pipol Gossip” Davide Silvestri ha voluto estendere gli inviti al matrimonio anche ad altri ex concorrenti del GF Vip: la vincitrice Jessica Selassié, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e Miriana Trevisan, che però non potrà partecipare per via di alcuni impegni di lavoro già presi. Ora la proposta di nozze documentata da Chi, avvenuta a Bellusco (Monza e Brianza), davanti alla chiesa di Santa Maria Maddalena.

Felicissimo Davide Silvestri, che a Chi ha raccontati le sue sensazioni: “Quella scena l’avevo sognata da anni. Ma quando dal sogno siamo passati alla realtà è stato fantastico. Una volta arrivati, ho tolto la benda a Lilì. Il primo incontro è stato con suo padre Mauro, poi abbiamo percorso insieme la scalinata della chiesa e, quando ci siamo guardati, eravamo entrambi disorientati. Bellissimo! Ragazzi, se avete accanto l’amore della vostra vita, sposatevi. Non fate passare il tempo, perché poi è perso e non torna indietro”.

