“Lo hanno preso”. Davide Silvestri, la prima vera grande notizia dopo il GF Vip. E non è solo

Davide Silvestri, nuovo programma all’orizzonte. Questa la clamorosa indiscrezione uscita fuori in queste ore e che sta facendo sobbalzare dalla sedia i suoi fan. L’attore, dopo la brillante esperienza al Grande Fratello Vip 6, sembra essersi rilanciato definitivamente nel mondo del piccolo schermo. Non a caso sarebbe stato adocchiato da un grande conduttore, che lo vorrebbe alle sue dipendenze. E a quanto sembra mancherebbero praticamente solo le firme, prima dell’annuncio.

Dunque, Davide Silvestri in un nuovo programma non sarebbe solamente un’ipotesi ma una quasi certezza. Di lui comunque si è parlato anche del matrimonio, che sarà svolto il prossimo 3 luglio, quando lui e Alessia Costantino diventeranno marito e moglie. Gli invitati alle nozze non sarebbero solo Barù e Katia Ricciarelli, ma anche la vincitrice Jessica Selassié, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e pure Miriana Trevisan parteciperanno alla cerimonia. L’attore, dunque, ci ha ripensato. Ma a mancare sarà invece Soleil Sorge.





Davide Silvestri, nuovo programma dopo il GF Vip

Davide Silvestri in questo nuovo programma potrebbe davvero dare il massimo e continuare nella sua spettacolare ascesa in televisione. Non ci sarà in questa trasmissione, salvo clamorosi colpi di scena, l’ex gieffina Katia Ricciarelli, inizialmente in lizza ma ora sempre più vicina ad accettare la corte di Alfonso Signorini: “Lei è in forse – ha scritto Dagospia sul suo sito – perché la vorrebbero come opinionista al GF Vip, anche se preferirebbe questo programma”. E oltre a Davide ci sarebbe una showgirl ed ex vippona.

Ivan Rota del sito Dagospia ha affermato che Davide Silvestri sarebbe in procinto di approdare a Tale e Quale Show di Carlo Conti: “Lui è un nome quasi confermato. Pronta al grande rientro in tv anche Pamela Prati”. Quindi, sarebbero loro due i nuovi concorrenti della trasmissione Rai. Nei giorni precedenti si era vociferato con forza anche della possibilità che nel cast possano entrare a far parte Alex Belli e le sorelle Lulù, Jessica e Clarissa Selassié. Non resta che attendere altre informazioni.

Mesi fa invece Davide Silvestri ha pubblicato una foto nel quale è presente un profilo social col suo nome, ma che non è utilizzato dal diretto interessato, e quindi ha denunciato tutto: “Attenzione a questo profilo falso. Non confonderlo con il mio. Segnalatelo tutti”. Questo account si chiama ‘Private Silvestri Davide’ e aveva 116 follower. Ovviamente dopo questa segnalazione dell’ex vippone in tanti saranno corsi ai ripari.

“Ci ho ripensato”. Davide Silvestri e il matrimonio, cambia la lista invitati: manca un nome top