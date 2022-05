Davide Silvestri, il matrimonio, i gieffini invitati. Sta facendo discutere la vicenda attorno al matrimonio dell’attore Davide Silvestri protagonista insieme agli altri inquilini dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. In un primo momento il 41enne aveva rivelato che avrebbe invitato soltanto due dei vipponi con cui ha condiviso l’esperienza nel reality. Si trattava di Barù Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona e di Katia Ricciarelli.

Davide Silvestri sposerà presto, il 3 luglio, Alessia Costantino. Proprio come sperato i due sono riusciti ad anticipare i tempi per convolare a nozze. “Io non gli ho mai parlato di matrimonio prima del GF – ha rivelato Davide – Essere padre? Alessia è una donna troppo bella e importante per me, vorrei che il nostro amore venga prima vissuto a pieno perché un figlio toglie spazio all’amore”. Al settimanale di Alfonso Signorini Chi Davide aveva anticipato che avrebbe invitato solo Katia Ricciarelli e Barù. Adesso, però, pare abbia cambiato idea.





Davide Silvestri invita altri ex gieffini al matrimonio

Secondo quanto riportato da “The Pipol Gossip” Davide Silvestri ha voluto estendere gli inviti al matrimonio anche ad altri ex concorrenti del GF Vip. Non solo Barù e Katia, ma anche la vincitrice Jessica Selassié, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e pure Miriana Trevisan parteciperanno alla cerimonia. L’attore, dunque, ci ha ripensato. Ma tra gli invitati spicca l’assenza di una ex gieffina, quella Soleil Sorge con la quale Davide sembrava aver legato. Ma evidentemente dopo il reality i rapporti si sono raffreddati.

L’anticipazione è stata accompagnata da alcune foto che ritraggono Davide Silvestri e la futura moglie Alessia Costantino mentre scelgono le loro fedi. Nel post leggiamo: “Ecco, in esclusiva, le prime immagini di Davide Silvestri, sorpreso a Roma, mentre sceglie le fedi nuziali per le nozze con la sua Lilly che si terranno il prossimo 3 luglio, in provincia di Milano”.

“Al matrimonio – si legge ancora – tra gli ex gieffini presenti ci saranno: Barù che si occuperà di fare la grigliata per gli ospiti, Jessica Selassiè (unica presente tra le sorelle) Katia Ricciarelli (impegno permettendo), la coppia Basciano Codegoni, Miriana Trevisan e testimone sarà il cugino Kekko, leader dei Modà. Ovviamente durante il party sarà servita la birra Lira prodotta da Davide e Kekko”.

Davide Silvestri disperato: “Il momento più brutto della vita”. Cosa è successo