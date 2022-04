È stato uno dei protagonisti assoluti del GF Vip 6. Parliamo di Davide Silvestri che nei giorni scorsi è stato ospite a Verissimo. La padrona di casa Silvia Toffanin l’ha invitato per parlare di quello che è successo nella casa e soprattutto per quello che succederà fuori. Si è parlato molto del suo rapporto con Alessia Costantino e del matrimonio: “Io non gli ho mai parlato di matrimonio prima del GF. Essere padre? Alessia è una donna troppo bella e importante per me, vorrei che il nostro amore venga prima vissuto a pieno perché un figlio toglie spazio all’amore”.

Dice ancora: “Ma la sposerò certamente, perché è una donna molto sincera, molto educata, profumatissima, bellissima, ha davvero tutto“. C’è da dire tuttavia, che se a Verissimo non si è esposto più di tanto, oggi su “Chi”, Davide Silvestri ha rivelato che a settembre sposerà la sua fidanzata. L’ex gieffino ha le idee chiare ed ha già pensato al tema e alla location del matrimonio. Insomma, un cambio repentino dopo alcuni giorni.





Davide Silvestri: “Sposerò Alessia”

“La mia dichiarazione d’amore a Lilì – confessa Davide Silvestri – è un momento che ricordo bene del GF Vip. Forse la parte più lucida che ricordo dei miei sei mesi nel reality. Era il 12 novembre ed è diventato il nostro anniversario per sempre. Le nozze? Solo a Chi svelo che stiamo già organizzando tutto. Spero di riuscire a celebrarle a fine settembre”.

E ancora Davide Silvestri: “Ma onestamente sto già correndo come un matto per farlo anche prima. Il mio sogno, burocrazia permettendo sarebbe quello di sposarci a luglio. Sarà una cerimonia molto semplice. Poche sere fa ne ho parlato con Lilì e Barù. Abbiamo immaginato una festa in stile grigliata: hamburger, panini, birra e relax alla cascina La Lodovica a Vimercate. Di certo tra i miei testimoni ci sarà mio cugino Kekko”.

E sugli invitati è già polemica, perché Davide Silvestri ha raccontato: “E pensare che prima del GF Vip Lilì ed io non avremmo mai pensato di coltivare con forza questo desiderio. Se tra gli invitati ci saranno degli ex gieffini? Sì inviterò Barù e Katia Ricciarelli, stop. Soltanto loro due. Perché è un momento privato e voglio le persone che mi fanno stare bene”.

