“Nonna Ele e Gabri, tanta felicità!”. Eleonora Giorgi, il primo video con il nipotino (figlio di Clizia e Paolo) è pura dolcezza

Eleonora Giorgi sembra vivere una seconda giovinezza. La storia d’amore tra suo figlio Paolo, avuto dalla relazione con il noto attore Massimo Ciavarro, e Clizia Incorvaia va a gonfie vele. I due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip due anni fa e da allora hanno fatto coppia fissa. Non solo. I rapporti tra Eleonora e la nuora sono ottimi. Più volte, infatti, l’attrice ha affermato che per il figlio non avrebbe potuto sperare di meglio. E ora è arrivato anche il piccolo Gabriele.

Ma non è tutto. In una recente intervista a Novella 2000 Eleonora Giorgi ha parlato di sesso e della sua situazione sentimentale: “Se sono stata un sex symbol, non intendo ora abdicare il ruolo perché ho 68 anni. Trovo ingiusto che una donna della mia età debba arrendersi all’idea che il sesso non sia più affare suo. Sono aperta alla possibilità di innamorarmi ancora e di lasciarmi travolgere dalla passione e dal tormento”.





Nel frattempo Eleonora Giorgi si gode il frutto dell’amore di Clizia Incorvaia e del suo secondogenito Paolo Ciavarro. Il piccolo Gabriele è stato un dono meraviglioso che ha reso ancor più forte il legame tra i due giovani innamorati. E ora è la nonna ad essere felicissima e a godersi lo splendido nipotino. Proprio recentemente l’attrice ha postato il primo video con questo ‘angioletto’ tra le braccia.

A girare il video è proprio Paolo Ciavarro che fa: “Nonna Ele e Gabri 💙💙💙 … tanta tenera felicità!”. Eleonora Giorgi è raggiante e Gabriele mostra a tutti i suoi occhioni blu. Giusto poco tempo la mamma di Paolo aveva confessato: “Mi emoziona vedere Paolo, così giovane, già padre. Mi lascia senza fiato”. E su Clizia Incorvaia ha detto: “È molto affettuosa e mi ingloba nella loro vita. È matura e intelligente. Mi invita sempre, Paolo sarebbe più distaccato ma lei mi coinvolge”.

In tantissimi hanno già commentato e messo “mi piace” al video pubblicato nella giornata di ieri lunedì 4 aprile. Oltre 60mila le visualizzazioni in poche ore. E per Eleonora Giorgi la gioia è doppia. Se infatti per Clizia Incorvaia Gabriele è il secondo figlio – ha avuto Nina dalla precedente relazione con il cantante de Le Vibrazioni Francesco Sarcina – per Paolo si tratta del primo figlio. Un dono davvero bellissimo che ha coronato la storia d’amore tra Clizia e il suo compagno. Ma anche un regalo stupendo per nonna Eleonora!

“Benvenuto al mondo”. Fiocco azzurro per i due super vip italiani: Gabriele è nato