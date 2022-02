Fiocco azzurro per i due ex gieffini Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due infatti sono appena diventati genitori del piccolo Gabriele. Sono proprio loro ad annunciarlo su Instagram: “Benvenuto al mondo Gabriele Ciavarro” ha scritto lei, già mamma di Nina, nata dalla precedente relazione con Francesco Sarcina. Infine e dolcissimi i commenti post condiviso da entrambi, fan, amici e colleghi hanno espresso la loro gioia per il nuovo arrivato: “Ti ho sognata questa notte. Me lo sentivo, ragazzi auguriii. Che felicità” ha scritto Francesca Barra.

“Meraviglia” Roberta Bonanno. Insomma, i due, che avevano parlato spesso e ovunque del loro bambino che stava per arrivare, sono stati inondati da un clamoroso affetto sui social. Come ricorderete poi, i due, solo pochi giorni fa, sono stati ospiti speciali nella puntata del Grande Fratello VIP. Clizia e Paolo sono entrati in giardino per salutare i concorrenti in gara.

Proprio lì, dove è nato il loro amore: si sono incontrati per la prima volta e innamorati proprio grazie al reality. Tra quelle mura hanno realizzato il loro sogno di allargare la famiglia dopo i mesi difficili soprattutto per Clizia che ha dovuto lottare contro il Covid durante la gravidanza. Ora la bellissima Clizia Incorvaia ha regalato un fratellino a Nina, nata dalla precedente relazione con Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni.

Tra l’altro, proprio prima dell’estate, Clizia ha iniziato anche a pensare seriamente al matrimonio rivelando: “A quando il matrimonio? Quando Paolo mi regala il diamante rosa. Sicuramente io e Paolo stiamo costruendo, stiamo ultimando adesso la nostra casetta che abbiamo acquistato noi, l’abbiamo arredata con tanto amore e tanti sacrifici in cinque mesi, siamo stati velocissimi”.

Ora però è il momento di godersi questa nuova vita meravigliosa che si chiama Gabriele. Un figlio, per Paolo e Clizia, voluto e dettato da un amore fortissimo. Ora non ci resta che attendere qualche altra foto del nascituro.