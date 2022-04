Davide Silvestri ha da tempo lasciato il mondo del cinema e della tv per dedicarsi completamente alla produzione di birra ma di certo partecipare al GF Vip 6 gli ha portato enorme popolarità. Nella Casa si è fatto apprezzare da pubblico e anche da coinquilini e ha sfiorato la vittoria, “soffiata” da Jessica Selassié.

Finito il GF Vip 6, Davide Silvestri ha annunciato che sposerà la sua fidanzata Alessia Costantino. La sua “Lilì” aveva organizzato una sorpresa durante la puntata del 12 novembre scorso, durante la quale è scattata la proposta di matrimonio. Ma ha confessato, scherzando, di aver avuto un leggero ripensamento quando ha scoperto che proprio lei era complice di uno scherzo tremendo.





Davide Silvestri disperato per truffa e cane rapito

Davide Silvestri è rimasto vittima di uno scherzo de Le Iene. Anzi, doppio scherzo. All’inizio gli hanno fatto credere che un imprenditore di Dubai volesse cominciare una collaborazione con lui. Complice anche l’altro produttore e suo socio, il cugino Kekko dei Modà, ha iniziato una serie di meeting con i miliardari arabi in compagnia della fidanzata.

Le cose prendono una piega diversa quando l’emiro inizia a testare la birra con gesti che fanno scoppiare in una risata David Silvestri e la sua metà ma offendono l’imprenditore. Il 40enne pensa così che l’accordo sia saltato a causa delle sue risate. Poi chiama il cugino e arriva la mazzata: gli dice di aver firmato un accordo per la cessione del loro marchio negli Emirati Arabi e nel mondo, ma si tratta di una truffa.

Davide Silvestri a quel punto è è infuriato ma non è finita qui perché nel frattempo arriva urlando la fidanzata Alessia per avvisarlo che il loro cagnolino Birra è stato rapito dagli arabi. L’ex GF Vip 6 ruba una bicicletta per rincorrere la macchina con gli imprenditori arabi, ma nel arrivano anche Le Iene. “È stato il momento più brutto della mia vita. Se avessi raggiunto quella macchina non avreste fatte in tempo a dirmi che è uno scherzo”. E sulla fidanzata: “La voglio sposare lo stesso, ma in questo momento ragazzi…”.

