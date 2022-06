A poco dalle nozze l’annuncio del secondo matrimonio, ma in chiesa quesa volta. Sarà dunque matrimonio bis per Beatrice Valli, che il 29 maggio scorso ha finalmente coronato il suo sogno d’amore con Marco Fantini, che l’aveva scelta a UeD.

Dopo due figli insieme e diversi rinvii causa Covid è arrivato il sì con una cerimonia bellissima, poi condivisa su Instagram, nella cornice mozzafiato di Capri. Ma Marco Fantini e Beatrice Valli hanno in programma di sposarsi una seconda volta.





Beatrice Valli matrimonio bis: l’annuncio a poco dalle nozze

“A due anni dalla proposta di Marco, non vedo l’ora di sposarmi il prossimo maggio – aveva spiegato Beatrice Valli a proposito del matrimonio – Vorrei una cerimonia coinvolgente per familiari e amici. Ho già un’idea dell’abito, ho preso spunto da quello della mia mamma: gigantesco, con uno strascico lunghissimo. Quando rivedo le sue foto in abito da sposa, mi emoziono”.

Tra l’altro forse non tutti sanno che il grande giorno di Beatrice Valli e Marco Fantini, che formano una delle coppie più unite e solide nate a UeD, diventerà un docufilm che dovrebbe andare in onda su Real Time a fine giugno. Ma ora veniamo al secondo matrimonio: l’annuncio arriva direttamente dall’influencer a poche settimane dal rito civile.

“Per spostare gli ospiti dalla chiesa di Capri alla location ci voleva troppo tempo – ha raccontato recentemente Beatrice Valli a proposito del matrimonio . Allora abbiamo deciso di fare direttamente il rito civile alla villa. Faremo una cosa molto intima. Tra di noi, in chiesa qui a Milano, perché ci teniamo a sposarci in chiesa”.

