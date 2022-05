“Guardate bene…”. Ilary Blasi massacrata dalla vip. Dettaglio vietato sulla foto e c’è il finimondo

Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi. Nelle ultime ore il comportamento della nota conduttrice dell’Isola dei Famosi ha mandato su tutte le furie la polemica giornalista. Ma cosa ha combinato Ilary? Beh, come sapete la moglie di Francesco Totti fa sempre scalpore. Ogni sua mossa, post o abito genera discussioni e a volte polemiche. Nell’ultima puntata del reality, poi, Ilary è addirittura caduta dallo sgabello rischiando di farsi davvero male.

Durante la 17esima puntata dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha perso l’equilibrio mentre era seduta sullo sgabello. Era l’una passata quando la moglie di Francesco Totti è caduta a terra in maniera davvero rovinosa. Ilary, da quello che è sembrato rivedendo le immagini, si è sbilanciata in avanti mentre si stavano svolgendo le nomination ed è finita gambe all’aria. L’attacco di Selvaggia Lucarlelli a Ilary Blasi, comunque, non riguarda certo questo episodio.





Selvaggia Lucarelli attacca Ilary Blasi

Ilary Blasi ha condiviso, oltre al video della caduta dallo sgabello, anche un’immagine di lei che viaggia in treno con la scritta “Routine”. E il problema quale è? Beh, Ilary è sola nella carrozza e distende una gamba sul sedile davanti e l’altra sul finestrino. Una postura che non è molto piaciuta a Selvaggia Lucarelli la quale ha subito ricondiviso il post criticando la conduttrice.

“Quindi la routine sono i piedi sul finestrino e il sedile di fronte” scrive Selvaggia Lucarelli nel post ricondividendo l’immagine di Ilary Blasi in treno. Non è la prima volta che la giornalista puntualizza sui comportamenti di questo o quel vip. Ma con Ilary Blasi c’è un altro precedente.

Quando era scoppiato lo scandalo della presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi e i due si erano affrettati a smentire, Selvaggia Lucarelli era intervenuta. “La smentita è convincente quanto le 4 clip diverse poi tagliate e montate per esprimere un concetto di 16 parole”, aveva scritto su Twitter. Poi la giornalista ha aggiunto: “Di tutta questa vicenda resterà solo l’immagine di Totti che invoca il diritto alla privacy con indosso la felpa col suo codice fiscale stampato sopra”. Insomma che tra lei e Ilary non scorra buon sangue?

