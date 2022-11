Ballando con le stelle, scoppia il caso. Il portale TvBlog avrebbe rivelato cosa è successo dopo l’esibizione a Ballando di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Immagini del momento riprese anche nello studio di Oggi è un altro giorno, che mostrerebbero La Rocca uscire dall’Auditorium. Senza specificare i motivi della reazione, TvBlog azzarda l’ipotesi che possa essere stata la conseguenza di quanto accaduto in puntata, quando la coppia ha deciso di esibirsi ugualmente nonostante l’infortunio di Luisella.

Scoppia il caso a Ballando con le stelle. Luisella Costamagna spiega cosa è successo con Pasquale La Rocca. Non esiste verità migliore di quella che esce dalla bocca dei diretti interessati. Il ballerino non si sarebbe presentato nello studio televisivo di Serena Bortone accanto a Luisella Costamagna. Un dettaglio non del tutto irrilevante dopo quanto accaduto sul palcoscenico di Ballando.

A spiegare i dettagli della vicenda sarebbe stata la giornalista in persona davanti alle telecamere di “Oggi è un altro giorno”. Luisella Costamagna con un sottile velo di ironia ha deciso di rispondere alla domanda della conduttrice, queste le sue parole dopo le immagini sul dietro le quinte di Ballando: “Sabato mi ha detto che andava a comprare le sigarette”. (“Vergogna!”. Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto da bollino rosso: insulti pesanti alla concorrente).

Ma non solo la voce di Luisella Costamagna, bensì anche quella del ballerino. Pasquale La Rocca ha ben pensato di fare crollare il muro di pettegolezzi condividendo un messaggio sui social: “Volevo chiarire per tutti quelli che mi stanno chiedendo. Oggi non ero presente con Luisella a Oggi è un altro giorno, in quanto ho ricevuto questa mattina una comunicazione direttamente dalla redazione”.

Ma non solo, perché il ballerino ha anche fornito le ‘prove’ che giustificherebbero la sua assenza, ovvero lo screenshot del messaggio ricevuto dalla produzione di Rai 1, dove si legge a chiare lettere: “Buongiorno Pasquale, sono Eliana della redazione di Oggi è un altro giorno. Per cambi di contenuti scaletta la sua partecipazione prevista per oggi non è confermata. Grazie, mi scuso per il contrattempo”.