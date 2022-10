“Vergogna!”. Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto da bollino rosso: insulti pesanti alla concorrente

Ballando con le stelle, colpo di scena in diretta tv. Puntata dopo puntata lo show di Milly Carlucci non smette di incuriosire il pubblico. Un’edizione densa di tante emozioni sul palcoscenico, ma anche di accesi confronti . E l’attacco questa volta è diretto proprio a ‘lei’.

Guillermo Mariotto attacca Luisella Costamagna davanti a tutti. La concorrente continua nelle esibizioni nonostante l’infortunio al ginocchio ed il tutore. In coppia con il suo maestro Pasquale La Rocca, la concorrente si è lanciata in un Free Style che poi l’ha portata dritta di fronte al verdetto della giuria.

Guillermo Mariotto attacca Luisella Costamagna davanti al pubblico di Ballando: la replica

Un momento sempre decisivo davanti ai giudici di Ballando con le stelle: arrivano le votazioni e con queste anche qualche tensione. A parlare sarebbe stato proprio Guillermo Mariotto che ha ammesso dopo l’esibizione di Luisella: “Loro sono una delle vere coppie”. E il giurato ha aggiunto ancora qualcosa che ha scatenato la replica. (“Quando se n’è andato…”. Scoppia il caso a Ballando: da Mariotto veleno su Raimondo Todaro).

“C’è un’intesa ed un desiderio che sprizza voglia di fare e fare bene che è apprezzabilissimo. Più volte qua ci sono state esperte di divano che sul divano non hanno saputo fare molto tu invece te le sei cavata ballando. Comunque dalla giornalista è venuta fuori una Moana Pozzi”.

Luisella Costamagna non ha di certo tenuto per sé qualche considerazione a caldo: “Ma come ti permetti?!“, per poi avere dalla sua parte Selvaggia Lucarelli che ha svelato un retroscena: “Noi abbiamo molti colleghi in comune e molti mi hanno detto ‘vedi che è di legno, è antipatica, sulle sue.’ Invece devo dire che sei tutto all’apposto da come ti dipingono, completamente diversa”.

Un apprezzamento per la concorrente anche da parte di Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith. E alla luce dell’infortunio, nulla esclude che Luisella Costamagna possa abbandonare il gioco. Questa l’ipotesi che inizia a farsi largo tra il pubblico di Ballando.