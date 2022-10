Luca Salatino potrebbe aver bestemmiato al GF Vip 7. In realtà il dubbio non c’è, ma si crede che l’imprecazione sia stata troncata proprio sul finire, salvando di fatto il concorrente. È successo tutto durante la festa di compleanno di Wilma Goich. Ad un tratto l’ex pugile ha perso la pazienza e per poco non ha rischiato di venir squalificato. “Oh ma aspetta un attimo!” – ha sbottato in cucina – “Mò stiamo a magnà porco…“.

Il finale dell’audio non si sente e non è ben chiaro se sia stata la regia a toglierlo o il giovane si sia fermato in tempo. Immediata la reazione di Charlie Gnocchi e George Ciupilan che sono intervenuti tempestivamente. “Non esagerare Luca“, le parole dell’ex collegiale; “Luca occhio perché poi ti scappano anche delle cose, calmati dai“. Insomma, sembra chiaro che non c’è stata nessuna bestemmia, almeno secondo video che stanno girando in queste ore sui social.

Cosa diversa invece per Amaurys Perez che rischierebbe davvero il posto nella casa. Sembrerebbe infatti che l’uomo abbia pronunciato una bestemmia nel corso della scorsa diretta. Ma è davvero così? “C’è stato segnalato che nel corso del live c’è stata una presunta bestemmia” – le parole di Alfonso Signorini in chiusura di puntata – “Però questo deve essere inconfutabile. Quindi necessita di una verifica”.

E ancora: “Vi terremo aggiornati e la prossima puntata se qualcuno ha bestemmiato uscirà immediatamente dalla casa“. Provvedimenti che a nostro avviso sembrano davvero esagerati. In tanti parti d’Italia, soprattutto al centro-nord, molte volte imprecazioni di questo tipo sono proprio degli intercalari diffusi estremamente tra la popolazione. È un modo di dire, di arrabbiarsi, niente di più.

Non c’è infatti un’intenzionalità nel ferire qualcuno (leggi credenti cattolici). Eppure ogni anno le stesse storie: “Le bestemmie non verranno tollerate”, fanno sapere i responsabili della produzione ai protagonisti del reality. Ciononostante le imprecazioni si ripetono ogni edizione: ci sarà forse qualcosa che sfugge agli ideatori di questo programma?

