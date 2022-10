Al GF Vip 7 il vincitore c’è già secondo il pubblico. Tutto è successo al termine della puntata in diretta del 13 ottobre, quando si è registrato un episodio molto importante che ha convinto anche i più scettici. Se questa edizione è iniziata decisamente col piede sbagliato a causa del caso riguardante Marco Bellavia, ora c’è un concorrente che si sta destreggiando molto bene nella casa più spiata d’Italia. E dunque avrebbe ben pochi avversari e sarebbe pronto a succedere alla scorsa vincitrice Jessica Selassié.

A proposito di GF Vip 7, a breve vi diremo tutto sul vincitore ipotetico del programma. Intanto, c’è stata una dichiarazione choc di Cristina Quaranta: “L’uomo con cui stavo voleva un figlio e io a 45 anni avevo comunque deciso di darglielo, la settimana dopo però mi dice ‘Cri non ti amo più, togliti dai coni e fai le valige!’. Mi ha lanciato sul letto 5mila euro in contanti come se fossi una pu*** e mi ha cacciata di casa. Era il 6 dicembre del 2017, vivevo ancora con lui con i suoi figli e con mia figlia. Per tre settimane, mentre cercavo un altro posto dove andare”.

Leggi anche: “Costretto a letto”. Luca Salatino choc al GF Vip 7, tutti senza parole: è gelo nella casa





GF Vip 7, il vincitore per il pubblico è Luca Salatino

Nella puntata del GF Vip 7 del 13 ottobre, c’è stato un momento molto suggestivo e per i telespettatori il vincitore è già stato definito. Sappiamo che non lo sarà certamente Gegia, che invece è stata eliminata dal televoto. Ma la gente da casa ha apprezzato moltissimo una sorpresa e alcune affermazioni fatte da un vippone, che hanno confermato il pensiero del pubblico. Lui è considerato il più simpatico e vero e quindi c’è la convinzione che possa arrivare fino in fondo e vincere la trasmissione.

Secondo gli utenti, chi potrebbe vincere è Luca Salatino e c’è già chi ha chiesto la chiusura simbolica del reality show: “Ok, stop. Dopo questa sorpresa possiamo andare alla finale e Luca Salatino vincitore”, “Luca basico ma già vincitore di questa settima edizione del reality show”. A riportare questi virgolettati è stato il sito Blasting News. Staremo a vedere se queste previsioni saranno davvero rispettate, anche se davanti ai concorrenti ci sono ancora diversi mesi e quindi tutto può ancora accadere.

Il riferimento è stato fatto alla sorpresa della mamma di Luca Salatino, la signora Rita. Inoltre, lui ha anche rivelato di aver sofferto tantissimo per la depressione e di essere rimasto per ben un anno nel letto, senza riuscire a reagire alla malattia in modo efficace. Poi ha superato la fase più buia della sua vita e ora è pronto a dare il meglio di sé.