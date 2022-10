Il racconto choc di Luca Salatino sul suo passato. Il giovane concorrente del GF Vip 7, durante la puntata del 13 ottobre 2022, ha raccontato, insieme alla mamma, cosa gli è successo qualche anno fa. Salatino è tornato infatti a parlare della depressione che ha dovuto affrontare ben prima di diventare famoso. Ora, l’ex tronista di Uomini e Donne e chef, riesce a parlare senza problemi, ma non senza dolore. Luca infatti ha raccontato che è stato costretto a lasciare la carriera da pugile professionista.

Per Salatino si trattava di un sogno che il giovane aveva covato a lungo. Ma non solo, prima di questo anche l’operazione della madre, che è stata operata al cervello per un tumore lo aveva profondamente colpito. Il tutto quando il giovane aveva appena 22 anni. “Ero un ragazzo che faceva pugilato, era il mio sogno, per me era tutto. Mi ha tolto dalla strada, poi problemi alla schiena mi hanno impedito di seguire il mio sogno.

Leggi anche: “Smer**ata in diretta”. Ginevra Lamborghini, lo scoop al GF Vip: massacrata dal pubblico





Il racconto choc di Luca Salatino sul suo passato

Avevo puntato tutto su quello e a 22 anni mi sono ritrovato senza niente, quindi sono caduto in depressione. Sono rimasto a letto per un anno ma quel demone mi è stato alle calcagna per un po’ di anni”. Tra l’altro questa non è la prima volta che Salatino si racconta senza filtri. Qualche giorno prima, sempre al GF Vip, ha addirittura ammesso di aver pensato al suicidio in quel brutto periodo della sua vita.

Poi le cose hanno preso un’altra piega grazie alla madre Rita e degli amici più stretti. Luca Salatino poi ha parlato di bullismo e ha detto: “La borgata è bella ma ha i suoi lati negativi. Ero un ragazzo più sensibile di altri e forse era una colpa, essere più sensibile e più indifeso”. A quel punto il GF gli ha fatto una sorpresa: la signora Rita, che l’ha spronato a combattere, a resistere, e a non mollare il gioco e a darsi da fare per lasciare il segno.

Come ricorderete, Salatino era a un passo dall’abbandono all’inizio, ora però sembra aver cambiato ideala signora Rita lo ha assicurato e gli ha spiegato che fuori dalla Casa più spiata d’Italia tutto procede a gonfie vele e che il pubblico lo ama. Avanti tutta, allora.

Leggi anche: “Si è infilata nel suo letto alle 5 del mattino”. GF Vip 7, succede tutto dopo la puntata: momento piccantissimo