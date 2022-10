Ginevra Lamborghini di nuovo nello studio del GF Vip 7 dopo la squalifica e Alfonso Signorini ha dato uno scoop: ha rivelato di essere a conoscenza che fra lei e il suo attuale fidanzato ci sarebbe una crisi. Lei non ha negato e ‘casualmente’ poco dopo il conduttore si è collegato con la Casa per parlare di Antonino Spinalbese.

Non c’è stato niente tra i due se non una bella complicità fino all’uscita di scena di lei ma per tutti c’è un interesse sotteso. E così Signorini: “Antonino vuoi una notizia? Lo sai che la nostra Ginevra è un po’ in crisi? Che coincidenza eh? Colpa tua? Tu che ne dici? Vuoi che venga a trovarti Ginevra nella Casa?”.

Ginevra Lamborghini crisi col fidanzato? Smascherata in diretta

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini si sono quindi scambiati un po’ di battute, con l’ereditiera che gli ha pure chiesto di “fare il bravo” e ha fatto una piccola scenata di gelosia a Giaele De Donà facendo esplodere i fan di questa coppia detta dei “Gintonic”. Poco dopo questo siparietto, però, è arrivata la figuraccia sulla famosa crisi.

Giulia Salemi ha interrotto Signorini per un altro scoop appena arrivato su Twitter: poche ore prima della puntata la Lamborghini ha girato una storia Instagram a casa di Edoardo Casella, ovvero il suo fidanzato o ex visto che si era appena parlato di crisi, poche ore prima della puntata. Ginevra Lamborghini presa in contropiede: “Eh va beh, che significa questo? Sono attenti eh! Sembrano dei detective qui!”, ha commentato.

Non ha aggiunto altro, ma agli utenti di Twitter questa ‘coincidenza’ non è piaciuta e hanno invaso il social di messaggi sulla figuraccia appena fatta dalla Lamborghini: “Ginevra sei falsa! Credevi che non ti sgamavano? Vuoi manipolare Antonino da fuori e intanto stai col fidanzato illudendolo! Lasciagli fare il suo percorso senza rotture”. E ancora: “Sm**** in diretta!”; “Come arrampicarsi sugli specchi”; “Vogliono fare come Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli”.