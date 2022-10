Ginevra Lamborghini, finalmente si scopre l’identità del fidanzato. L’ha scoperta la pagina Instagram The Pipol Gossip, che ha scovato il profilo Instagram di quel “qualcuno mi aspetta fuori” di cui aveva parlato l’ereditiera poco dopo aver varcato la porta rossa di Cinecittà.

Nella Casa, com’è noto, c’è rimasta pochi giorni. La sorella di Elettra Lamborghini è stata squalificata per le frasi sul bullismo usate mentre parlava di Marco Bellavia, che a sua volta si è ritirato dal reality per risolvere i suoi problemi. Nessuno sconto per Ginevra Lamborghini: il GF Vip 7 l’ha espulsa 48 ore dopo l’uscita di scena del coinquilino.

Ginevra Lamborghini fidanzato, svelata l’identità

Ma a differenza delle scorse edizioni, dove chi veniva squalificato non partecipava alle dirette in studio, Ginevra Lamborghini (e Giovanni Ciacci, mandato via ma dal pubblico praticamente per lo stesso motivo) assiste alle puntate. E ora, come si diceva, si è finalmente scoperta l’identità del suo presunto fidanzato.

Ginevra non ha mai fatto mistero di avere il cuore occupato e, anche durante una puntata del GF Vip, l’ha specificato ad Alfonso Signorini che le parlava dell’interesse nei suoi confronti di Antonino Spinalbese. The pipol gossip ha scoperto il nome e il profilo social di questo ragazzo, dove infatti compare spesso l’ormai ex concorrente del reality.

“Abbiamo scoperto chi è il compagno della sorella di Elettra. Si chiama Edoardo Casella. Sui social, la coppia, si abbraccia, si tagga, e ha passato l’intera estate insieme. Tra baci e grandi effusioni d’amore. Alcune domande però sono necessarie porsele: Come mai nella casa Ginevra non ha mai parlato di Edoardo? Avrà giocato con il cuore di Antonino? Un fatto è certo: dopo le bugie su Elettra, questa è l’ennesima”, si legge.