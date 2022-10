Antonella Fiordelisi e la confessione ad Antonino Spinalbese. È complesso riuscire a capire, da fuori, quello che la Fiordelisi vuole davvero dentro la casa del GF Vip 7. Se solo fino a qualche giorno fa tutti erano convinti che c’era un futuro tra lei ed Edoardo. Ora però le cose sono cambiate e in modo repentino. Solo qualche giorno fa infatti, parlando con Cristina Quaranta, Antonella ha dichiarato di non essere proprio attratta da Donnamaria, che non “le fa sangue” e che il suo tipo nella casa del GF Vip è Antonino Spinalbese: “Edo non è proprio il mio prototipo.

Esteticamente non è l’uomo che piace a me di solito. A livello fisico non mi fa sangue sono sincera. Mentre uno che mi piace è Antonino. Però con Edo ci parlo benissimo e lui è molto intelligente“, aveva detto. Parole che hanno trovato una ragione solo a notte fonda, dopo la puntata. Durante la diretta infatti Antonella ha litigato con Edoardo e subito si è buttata tra le braccia di Spinalbese.

Antonella Fiordelisi e la confessione ad Antonino Spinalbese

La fiordalisi poi le ha detto: “Penso di essere il tuo prototipo e che tu non lo vuoi ammettere. Come mai dico questo? Perché tu non ti esponi tanto e subito. Io te lo ammetto, mi piaci, esteticamente sei il mio prototipo. In realtà l’avevo detto anche quando siamo entrati. E secondo me anche il contrario. Tra un mesetto mi risponderai e mi dirai se sono il tuo tipo“.

A questo puto il dramma, entra nella stanza Edoardo e sente che i due stanno flirtando pesantemente. A quel punto Donnamaria va subito ad abbracciare la Fiordelisi. Poco dopo la porta su un divanetto e prova a coccolarla. La ragazza però si è limitata a farsi dare un bacetto e poi gli ha dato la buona notte. Subito dopo lei è tornata da Antonino, l’ha abbracciato ed ha ricominciato a fare domande: “Quindi dicevamo, non sono il tuo tipo?”.

E ancora: “Ti do tempo perché non sei come me che dico tutto subito. Dirai qualcosa su di me. Io sai che penso? Che a te in realtà sono sempre piaciuta un pochino“. Lui però non si è esposto: “Perché pensi questo? A me piacete tutte. Siete delle belle ragazze davvero. Sei così sicura di quello che dici?“. Poi, alle 5 del mattino Antonella si è infilata nel letto di Antonino e Alberto. L’ormone è impazzito.

